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        Haberler Gündem Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı

        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı

        M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı

        Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

        Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

        Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.

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        Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

        3 KİŞİ YARALANDI

        M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında sefer yapan metronun Bostancı mevkisinde raydan çıkması nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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