Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı.
Giriş: 19 Haziran 2026 - 20:13 Güncelleme:
Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.
Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.
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Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
3 KİŞİ YARALANDI
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında sefer yapan metronun Bostancı mevkisinde raydan çıkması nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
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