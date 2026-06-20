Hatay'da nişanlı dehşeti: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde şüpheli Ü.Ç, Güneysöğüt Mahallesi'nde yaşayan nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'nın yanına geldi.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ç, yanındaki tabancayla nişanlısı L.A. ve babası Y.A'yı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Ü.Ç.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Y.A. ve kızı L.A.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.