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        Haberler Gündem Hatay'da nişanlı dehşeti: Baba ve kızı hayatını kaybetti

        Hatay'da nişanlı dehşeti: Baba ve kızı hayatını kaybetti

        Hatay Defne'de tartıştığı nişanlısı ve nişanlısının babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 05:36 Güncelleme:
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        Hatay'da nişanlı dehşeti! 2 ölü

        Hatay'ın Defne ilçesinde şüpheli Ü.Ç, Güneysöğüt Mahallesi'nde yaşayan nişanlısı L.A. ve nişanlısının babası Y.A'nın yanına geldi.

        BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.Ç, yanındaki tabancayla nişanlısı L.A. ve babası Y.A'yı başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli Ü.Ç.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Baba Y.A. ve kızı L.A.

        TUTUKLANDI

        Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hatay
        #haberler
        #defne
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