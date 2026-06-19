Kemal Kılıçdaroğlu: Arınma yapacağım diye benden korkuyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP’de tartışmalara neden olan mutlak butlan kararına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, kararı önceden bildiği iddialarına “Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım?” sözleriyle karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne milletvekillerinin alınmadığı yönündeki tartışmalara da değindi. “CHP Genel Merkezi’ne milletvekillerinin alınmadığı olmamıştır. İlk kez vekillere kapılar kapatılmıştır. Bunu vurgulamak istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararını kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını savundu.

REKLAM

“Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez” dedi.

“KARARI BİLSEYDİM VİDEO YAYINLAR MIYDIM?”

Kararı önceden bildiği iddialarını reddeden Kılıçdaroğlu, söz konusu videoları zaman zaman çektiğini belirterek, yargı mensuplarıyla herhangi bir temas kurduğuna ilişkin iddialara da sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Böyle videolar arada çekiyordum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“EKREM BEY'E CEVAP VERMEK GİBİ BİR NİYETİM YOK”

Ekrem İmamoğlu’na ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, “Ben Ekrem Bey’in içerisinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap vermek gibi bir niyetim de yok” dedi.

REKLAM

“Arınma” vurgusunun kişilere değil partiye yönelik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Arınma kavramı önemlidir. Temizlik kavramı önemlidir. Arınmayı Ekrem Bey için değil parti için söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ı siyasi partiler içerisinde ve onların genel başkanları içerisinde en çok ve en sert eleştiren kişi benim. Bu konuda mahkum olan kişi de benim. Tazminata mahkum edilen kişi de benim. Bugün de eleştiriyorum” dedi.

“PARA PUL İŞİNE GİRENLERİ PARTİDE TUTMAYACAĞIM"

Partide arınma vurgusunu yineleyen Kılıçdaroğlu, “Para pul işine girenleri partide tutmayacağım” dedi. Kılıçdaroğlu, belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin değerlendirmesinde yolsuzluk iddialarının sonuna kadar incelenmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu konuda çifte standart uygulanmaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Sanki sadece CHP’li belediyelerde yolsuzluk var. Öteki tarafta da malı götürenler yok mu? Herkes biliyor. Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır” dedi.

Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini de yineleyen Kılıçdaroğlu, “Ben hala belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyorum. Sonuna kadar incelenmeli ancak kararlar kesinleşmeden belediye başkanları tutuksuz yargılanmalı” diye konuştu.

"GEREKİRSE YARGITAY BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇERİZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bunu hukukçular otursunlar, eleştirsinler. Şunu söyleyeyim kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Dilekçeler geldi değil mi. Aldık onu, istediler ağırladık. Açıklama yapacağız dediler ve önlerine kürsüyü koyduk. Hiçbir gerginliğe izin vermeden bunları yapıyoruz.

Mahkemenin 'tedbir' kararı var. Yargıtay süreci olduğu için yapamıyoruz deniliyor. Bakın ben hukukçu değilim. Ancak elbette bu süreçte parti çalışacak. Tedbir kararı kalkana kadar biz hiçbir şey yapmayacağız gibi bir durum yok. İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir"

"ŞAİBE VAR DENİLEN DELEGELERLE KURULTAY OLMAZ"

Kurultayla ilgili olarak düşüncelerini açıklayan Kılıçdaroğlu devamla şunları söyledi: Olağanüstü değil, olağan kurultay. Ne olacak en fazla 4-5 ay sürer. Eski delegelerle yapamazsınız. Şaibe var denilen delegelerle yaparsak oradan da mutlak butlan çıkar