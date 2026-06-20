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        Polonya'dan Zelenskiy kararı

        Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına karar verdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        Polonya'dan Zelenskiy kararı

        Cumhurbaşkanı Nawrocki, sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülü mesajında, Ukrayna İsyan Ordusu'nun (UPA), Polonya toplumunun büyük çoğunluğu için 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya vatandaşlarına karşı işlenen suçlardan sorumlu bir oluşum olarak görüldüğünü söyledi.

        Polonya Parlamentosunun 2016'da UPA'nın işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdığını, bu kararın 2025'te çıkarılan özel yasayla teyit edildiğini hatırlatan Nawrocki, en az 100 bin Polonya vatandaşının UPA tarafından öldürüldüğünü ve kurbanların büyük bölümünün kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşan savunmasız siviller olduğunu dile getirdi.

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        Nawrocki, Ukrayna ordusundaki birliklerden birine UPA ile bağlantılı bir isim verilmesinin Ukrayna'nın iç meselesinin ötesinde bir anlam taşıdığına işaret ederek, bu konudaki hassasiyetlerini Kiev yönetimine defalarca ilettiklerini ancak Ukrayna tarafının tutumunda değişiklik olmadığını vurguladı.

        Polonya'nın geçmişin yüküne rağmen Ukrayna ile ilişkileri geliştirmeye çalıştığının altını çizen Nawrocki, Ukrayna makamlarının UPA'yı yücelten kararının yalnızca öfke verici değil, aynı zamanda "anlaşılmaz ve derin bir hayal kırıklığı" yarattığını, bu adımın yıllar içinde inşa edilen karşılıklı güvene ve uzlaşının temellerine zarar verdiğini söyledi.

        Nawrocki, Ukrayna ordusuna bağlı bir birliğe UPA’ya atıfta bulunan isim verilmesine, Zelenskiy'nin onay vermesi nedeniyle yaptığı istişarelerin ardından Zelenskiy'den Beyaz Kartal nişanının geri alınmasına karar verdiğini bildirdi.

        Karar, Ukrayna halkına karşı değil

        Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından Polonya'nın milyonlarca Ukraynalıya kapılarını açtığını, ülkesinin insani, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda benzeri görülmemiş destek sağladığını ifade eden Nawrocki, Polonya ordusunun binlerce Ukraynalı askeri eğittiğini anımsattı.

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        Kararın, Ukrayna halkına karşı olmadığını belirten Nawrocki, Rusya'nın Polonya ve Avrupa'nın güvenliği açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini, bu nedenle Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Ukrayna'nın Avrupa yapılarına katılma sürecinin kendi tarihinin zor sayfalarıyla dürüst şekilde yüzleşmesi gerektirdiğini savunan Nawrocki, "Avrupa, totaliter rejimlerin ve şiddet kültünün reddedilmesi üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkeler, herkes için geçerli olmalıdır. Bunu anlamayanlar için Avrupa Birliği'nde yer olamaz ve Polonya, buna kesinlikle izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Nawrocki, Polonya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların yalnızca Rusya’nın çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin ortak mücadele ve işbirliği örnekleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

        Polonya’nın eski Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından 2023’te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ülkedeki en yüksek nişan olan "Beyaz Kartal" verilmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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