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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafasına taşla vurularak öldürülmüş! | Son dakika haberleri

        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!

        İstanbul Başakşehir'de boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 00:28 Güncelleme:
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        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!

        Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekipler kadının kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde cesetin S.Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli V.Ç.'yi gözaltına aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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