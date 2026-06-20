ABD: 2 - Avustralya: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahiplerinden ABD, mücadeleyi 2-0 kazandı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 00:12 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya kozlarını paylaştı. Mücadele ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess (k.k) ve 43'te Alex Freeman kaydetti.
Bu sonucun ardından ABD, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.
Grubun 3. ve son maçında ABD Türkiye ile; Avustralya ise Paraguay'la karşılaşacak.
D Grubu güncel puan durumu:
ABD - 2 maç - 6 puan
Avustralya - 2 maç - 3 puan
Türkiye - 1 maç - 0 puan
Paraguay - 1 maç - 0 puan
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