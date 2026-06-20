2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta maçında Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya kozlarını paylaştı. Mücadele ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABD'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Cameron Burgess (k.k) ve 43'te Alex Freeman kaydetti.

Bu sonucun ardından ABD, 6 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. ve son maçında ABD Türkiye ile; Avustralya ise Paraguay'la karşılaşacak.

D Grubu güncel puan durumu:

ABD - 2 maç - 6 puan

Avustralya - 2 maç - 3 puan

Türkiye - 1 maç - 0 puan

Paraguay - 1 maç - 0 puan