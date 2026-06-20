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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye-Paraguay maçı öncesi San Francisco'da milli coşku!

        San Francisco'da Türk coşkusu!

        Türk taraftarlar, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı öncesi mücadelenin oynanacağı San Francisco'yu adeta kırmızı-beyaza boyadı. Stat çevresinde toplanan binlerce ay-yıldızlı futbolsever, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi; ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 05:11 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.

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        Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.

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        Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti.

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        Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi.

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        Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.

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        Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.

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        İşte o anlar:

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