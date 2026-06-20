San Francisco'da Türk coşkusu!
Türk taraftarlar, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı öncesi mücadelenin oynanacağı San Francisco'yu adeta kırmızı-beyaza boyadı. Stat çevresinde toplanan binlerce ay-yıldızlı futbolsever, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi; ortaya renkli görüntüler çıktı.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 05:11 Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi.
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Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi.
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Taraftarlar daha sonra çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti.
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Binlerce kişilik konvoy, San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çevirdi.
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Dünyanın dört bir yanında karşılaşmayı izlemek için gelen taraftarlar, yol boyunca tezahürat yaptı ve marşlar söyledi.
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Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti.
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İşte o anlar:
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