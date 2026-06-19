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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye-Paraguay maçı CANLI YAYIN - Türkiye Paraguay Dünya Kupası maçı CANLI İZLE
        Canlı

        Türkiye-Paraguay maçı CANLI YAYIN

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile 'tamam mı, devam mı?' maçında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelede ilk düdük çalarken, Türkiye-Paraguay maçının heyecanı HT SPOR'da yaşanıyor... Türkiye-Paraguay maçını CANLI olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Maçta gol sesi var!

        STAT: San Francisco Bay Area Stadı

        HAKEM: Ivan Barton Cisneros

        SAAT: 06.00

        YAYIN: TRT 1

        ARDA'NIN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

        13. dakikada Arda Güler'in ceza yayı üzerinden şutu az farkla üstten auta çıktı.

        PARAGUAY GOLLE BAŞLADI

        Paraguay, 2. dakikada Galarza'nın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

        DEV HEYECAN BAŞLADI

        San Francisco Bay Area Stadı'nda ilk düdük çaldı; Türkiye-Paraguay maçı başladı!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

        PARAGUAY: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta

        BEYAZ FORMAYLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ!

        Bizim Çocuklar, Paraguay karşısında beyaz formayla sahaya çıkacak.

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        UEFA ÜLKELERİ PARAGUAY'A YARAMIYOR

        UEFA üyesi ülkelere karşı oynadığı son 14 Dünya Kupası maçının 2’sini kazanabilen Paraguay (7M, 5B), 2002’de Slovenya’yı (3-1), 2010’da Slovakya’yı (2-0) yendi. · Grupta ilk maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Paraguay, daha önceki 16 Dünya Kupası maçının ilk devrelerinde aynı sayıda gol yemişti.

        MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ RANDEVU

        İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 25'i resmi, 9'u özel olmak üzere 34 maça çıkan milli takım, 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

        TEK HEDEF GALİBİYET

        Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Milliler, 1995 yılında Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçtan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

        TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası’na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takımımız D Grubu’ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi (yarın) TSİ 06.00’da Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak mücadelede El Salvador Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Barton Cisneros düdük çalacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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