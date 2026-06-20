Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIK VE KUZEYBATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgârın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son bilgilere illerimizde beklenen sıcaklık ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 27, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

MANİSA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

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HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 27, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 37, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu