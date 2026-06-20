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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Sıcaklık 3 ilâ 5 derece yükseliyor... 5 bölgede sağanak var | Son dakika haberleri

        Sıcaklık 3 ilâ 5 derece yükseliyor... 5 bölgede sağanak var

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Sıcaklık 3 ilâ 5 derece yükseliyor... 5 bölgede sağanak var

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        SICAKLIK VE KUZEYBATIDA ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgârın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son bilgilere illerimizde beklenen sıcaklık ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        MANİSA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor

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        HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 37, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu

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