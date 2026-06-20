Sıcaklık 3 ilâ 5 derece yükseliyor... 5 bölgede sağanak var
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışın Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının ise kuzeybatı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK VE KUZEYBATIDA ARTIYOR
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgârın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son bilgilere illerimizde beklenen sıcaklık ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 27, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 29, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
MANİSA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yağışın öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 27, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 28, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 29, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 37, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 34, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 37, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu