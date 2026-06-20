haftanın kitapları

KUŞLAR İÇİN AĞAÇLARA KONMA KILAVUZU

(Yenal Bilgici)



Gazeteci-yazar Yenal Bilgici'nin 'Kuşlar İçin Ağaçlara Konma Kılavuzu' adlı ilk romanı Doğan Kitap'tan çıktı. Bilgici kitapta, mitolojinin, filmlerin, kitapların, tesadüflerin ve tüm gizemleriyle İstanbul’un ilmek ilmek ördüğü sarsıcı bir aşkı anlatıyor. Kuzgun ile Serçe’nin aşkını... Hayattan hiçbir beklentisi kalmamış kahramanımız Kuzgun, yeni bir başlangıç için İstanbul’a gelir ve sıradan görünen insanların sıra dışı hikâyelerini yazan gizemli gazeteci Serçe ile tanışır. Genç kıza derin bir aşkla bağlanan Kuzgun’un hayatı bu karşılaşmadan sonra hızla değişecektir. Sahte videolar üreten “düzeysiz” bir ajans... Tüm yolların başlangıcı Milyon Taşı... Sadece birkaç okuyucusu olan Matbaa gazetesi… Gözden uzak bir Antik Yunan villası ve kendilerini mitolojik tanrılar sanan tuhaf bir topluluk... Kuzgun, başına gelenleri anlamaya çalışırken Serçe, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur... “Bazen bir kuş yuvadan uçar gider. Kanatlarını havaya, rüzgâra alıştırır... Yuvasına, ağacına konmak ister. Konamaz. Konma bilgisi yok. Öğrenmemiş… Tekrar dener. İçgüdüsel bir şey sanırsın, kuş bu değil mi; uçacak, konacak, değil mi? Yok. Yapamıyor. Kendi kendine öğrenmesi gerek.”