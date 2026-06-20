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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nda flaş açıklamalar: Utanç duyuyoruz, özür dileriz!

        Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nda flaş açıklamalar: Utanç duyuyoruz, özür dileriz!

        A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Maçın ardından Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. İşte iki yıldızın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:52 Güncelleme:
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        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"

        Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın yıldız isimleri Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi.

        "ÇOK ÜZGÜNÜZ, UTANÇ DUYUYORUZ"

        Mücadelenin ardından konuşan Arda Güler, takım olarak büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada bunu unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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        Genç yıldız, takım içinde herhangi bir problem bulunmadığını vurgulayarak, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık. Özür dileriz." dedi.

        "ŞU ANDA KELİME BULMAK KOLAY DEĞİL!"

        A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da karşılaşmanın ardından duygusal açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor. Şanssızlık yani. Rakip ilk şutunda golü buldu." şeklinde konuştu.

        "FUTBOL BAZEN ACIMASIZ, DERS ÇIKARMALIYIZ"

        Takımın geleceğine de değinen Hakan Çalhanoğlu, "Biz genç bir takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası... Herkes üzüldü, kahroldu. Denedik olmadı. Herkes için tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

        Milli takımın bu seviyelere gelmek için önemli bir mücadele verdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik. Nerelerden nerelere geldik. Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

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