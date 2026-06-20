A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na acı veda!
Paraguay'a 1-0 yenilerek D Grubu'nda iki maç sonunda 0 puanda kalan ve 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Hem tribündeki Türk taraftarlar hem de sahadaki ay-yıldızlı oyuncular adeta çöktü kaldı.
Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.
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2 maç sonunda gol dahi atamyan ve milyonlarca Türk halkına hayal kırıklığı yaşatan milli futbolcular, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.
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Hakemin bitiş düdüğün ardından ay-yıldızlı futbolcular sahada, Türk taraftarlar ise tribünde adeta çöktü kaldı.
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İşte o anlar:
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