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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na acı veda!

        A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na acı veda!

        Paraguay'a 1-0 yenilerek D Grubu'nda iki maç sonunda 0 puanda kalan ve 2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Hem tribündeki Türk taraftarlar hem de sahadaki ay-yıldızlı oyuncular adeta çöktü kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

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        2 maç sonunda gol dahi atamyan ve milyonlarca Türk halkına hayal kırıklığı yaşatan milli futbolcular, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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        Hakemin bitiş düdüğün ardından ay-yıldızlı futbolcular sahada, Türk taraftarlar ise tribünde adeta çöktü kaldı.

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        İşte o anlar:

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