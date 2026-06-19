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        Haberler Magazin Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı - Magazin haberleri

        Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı

        Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı ile ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Bodrum'da yüzük taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        Nişanlandılar

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 'Melis'i Hayal Köseoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Nezir Çınarlı ile ilişkisini bir adım daha ileriye taşıdı.

        Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Bodrum'da yüzük taktı. Nişan törenine katılan yakın dostları da çiftin mutluluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi.

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        #Hayal Köseoğlu
        #Nezir Çınarlı
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