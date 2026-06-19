Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı nişanlandı
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı ile ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Bodrum'da yüzük taktı
Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:32 Güncelleme:
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın 'Melis'i Hayal Köseoğlu, uzun zamandır aşk yaşadığı Nezir Çınarlı ile ilişkisini bir adım daha ileriye taşıdı.
Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Bodrum'da yüzük taktı. Nişan törenine katılan yakın dostları da çiftin mutluluğunu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdi.
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