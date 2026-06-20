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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika YKS: YKS sınavı saat kaçta? İlk oturum Temel Yeterlilik Testi

        İki günlük maraton başlıyor! Yurtta YKS heyecanı

        ÖSYM Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026-YKS bugün gerçekleştirilecek. Birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde yapılacak. Sınavın birinci oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başlayacak. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın yapılacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        İki günlük maraton başlıyor! Yurtta YKS heyecanı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş başladı.

        Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla bekledi.

        Sınavın birinci oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma, 2 milyon 425 bin 560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından yarın da diğer iki oturuma geçilecek.

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        YARIN İKİ OTURUM BİRDEN YAPILACAK

        YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 628 bin 200 aday katılacak.

        Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak.

        Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.

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