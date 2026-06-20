Vincenzo Montella: Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye, Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla ikinci maçların ardından turnuvaya veda eden milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının fedakarlıklarını gördükten sonra çok üzgün olduğunu dile getiren Montella, “Barış’ı ikinci yarının başında aldık. Burada maçın gidişatına göre bir karar verdim. Performanslarla bir alakası yok. Milletimizin bizlerden beklentileri vardı. Federasyonumuzun, futbolcularımızın ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Herkesin ne kadar çok çalıştığını görüyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Hayal kırıklığı içindeyim. Oyuncularım ellerinde ne varsa sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ne yazık ki rakibimiz az şansla sonuç aldı. 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar, üst üste 2 kez denk gelirdi. Futbolcularımızın fedakarlıklarını gördükten sonra tabii ki fazlasıyla üzgünüz. Mesele son 10 dakika santrforu devre sokup, sokmamak mıydı?” ifadelerini kullandı.

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İki maçta 65 şutta gol bulamadıklarını, topun bir şekilde girmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, “Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutumuz var, bir şekilde girmiyor. Biz gidiyoruz olmuyor. Kalemize bir kere geliniyor oluyor. Birisi bunun mantığını açıklarsa ben de öğrenmeye hazırım” dedi.

"İYİ OYNAYAN TAKIM HER ZAMAN KAZANMAZ"

Şansın yanlarında olmadığını belirten Montella, “Pozisyon üretmesek bizim için problem olurdu. Üretemiyor ve kaybediyoruz derdik. Böyle iki maç üst üste yaşadığınızda biraz basit kalıyor ama kader bizden yana değil gibi oluyor. Performanslarından dolayı futbolcularımı daha çok seviyorum. Kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden güzeldir. İyi oynayan takım her zaman kazanmaz. Futbolun doğasında olan bir durum, ben hem olumlu hem olumsuz senaryoları denedim. Top, iki direğe çarpıp dışarı çıkıyor. İki maçta da benzer pozisyonlar var” diye konuştu.

"OLMAYINCA OLMADI"

Paraguay karşısında Avustralya maçına göre daha iyi olduklarını söyleyen Montella, "İlk maçta ikinci yarı hücum yapabildik. Bugün daha iyiydik. Defanslara karşı mücadele etmemiz gerekti. Avustralya maçına nazaran daha iyi mücadele ettik. İsabetli vuruşlar olmadı. Birçok durum bizim için dezavantaj yarattı. 2 maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa ilk maçta savunma arkasına daha fazla koşu yapabilirdik. Bugünkü maçta daha ne yapabilirdik diye insan düşünüyor. Olmayınca olmadı" sözlerini kullandı.

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"MİLLİ TAKIMIMIZIN TURNUVALARA SÜREKLİ GİTMESİ GEREKİYOR"

Sürekli olarak turnuvalarda yer almamanın oyuncuları etkileyebileceğine değinen Vincenzo Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir takım şeyler üstüne çalışırsınız. Futbolcularda bir inancı perçinleştirmeye, standart olarak daha iyi oynamaya, oyuncuların sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken tek bir şey var, turnuvalara sürekli katılıyor olmak. Sürekli katılamadığımız için bilinçaltında da olsa futbolcularımızı bir şeyler tutmuş olabilir. Geçmişte böyle sıkıntılarımız yoktu. Milli takımımızın turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Sonrasında daha iyi olacağını düşünüyorum.”

"BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAK KOLAY OLUR"

Birilerini suçlamanın kolay olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını belirten İtalyan teknik adam, “Birbirimizi suçlamak kolay olur. Ben en iyisine inandım ve ona göre futbolcuları seçtim. Elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Beklentim grubu başarılı şekilde geçebilmekti. İki maçta da gördünüz. Olmayınca olmuyor. Bundan daha fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu sonucu öyle ya da böyle kabul etmek zorundayız" dedi.

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"DÜNYA KUPASI’NA BEKLENTİLERLE GELDİK"

Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya Kupası’na beklentilerle geldik. Büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta gösterdik. 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. 50 maçta böyle bir maça olur, kaybedebilirsiniz. 2 maç üst üste böyle kaybetmek kariyerim boyunca bana hiç olmadı ama sonucu kabul etmek zorundayız.”

İlk maçtaki performansların ardından savunma hattında değişiklik yapması gerekip gerekmediği sorulan Montella, “Ben her şeyi anlayama odaklanırım. Oyuncuyken de öyleydim. Maçı kaybettiğinizde en iyi oyuncular kenardaki oyunculardır. Ozan’a çok saygı duyuyorum. Çağırabileceğim oyunculardı biriydi. Sakatlık yaşadı, kuvvetli bir oyuncu. Oyuncuların tutarlılık göstermesi, iki stoperin birbirini tamamlıyor olması gerekiyor. Merih ve Abdülkerim iyi oynuyordu. Bazı seçimler yapıyorsunuz. Tabii ki yapı oluşturuyoruz. Bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Takım genç oyunculardan kurulu bir takım. Zamanla gelişip, olgunlaşıyorlar. Bu kupa için durumun ne olduğunu biliyoruz. Sürekli genç oyuncuları süreçte tutarak geliştirip, sonraki şampiyonlarda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üzüldüklerini ancak kafalarını dik tutmaları gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, “Türkiye’nin mücadeleci ruhunu göstermeye devam etmeliyiz. Gurur dolu performanslar oluşturmamız gerekiyor. Ülkeyi temsil ediyorsunuz, oyunculara da bunu söylüyorum. Hepimiz üzüldük ama soyunma odasından çıkarken kafamız yukarda çıkmalıyız. Biz bunları sahada daha kuvvetli bir araya getirmeliyiz. Bunu yapabilmek için ruhumuzu en iyi şekilde devam ettirmemiz lazım. Bu ders kendimizi geliştirmemiz için fırsat tanıyacak. Önce gururla kafamızı dik tutabilmek gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.