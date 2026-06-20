A Milli Takım'dan 62 şut, 0 gol: Tarihi hayal kırıklığı!
2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye, bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı; bu, turnuvada (1966'dan beri) kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı ilk iki maçta gol atamadan turnuvaya veda etti.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda çıktığı Avustralya maçında toplam 30 şut atan ve 8 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı.
Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.
Millilerin, iki maçta 62 şut denemesine rağmen gol atamaması Dünya Kupası turnuvalarında 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi.
Ayrıca Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda karşılaştığı Avustralya ve Paraguay mücadelesinin hücum istatistikleri!