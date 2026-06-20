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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım'dan 62 Şut, 0 Gol: Tarihi hayal kırıklığı!

        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 gol: Tarihi hayal kırıklığı!

        2026 Dünya Kupası'na veda eden Türkiye, bu yılki FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maçında 62 şut denemesine rağmen gol atamadı; bu, turnuvada (1966'dan beri) kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı ilk iki maçta gol atamadan turnuvaya veda etti.

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        24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda çıktığı Avustralya maçında toplam 30 şut atan ve 8 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı.

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        Paraguay maçında 32 şut atan Milliler, 5 isabet buldu ve yine gol atamadan 1-0 mağlup oldu.

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        Millilerin, iki maçta 62 şut denemesine rağmen gol atamaması Dünya Kupası turnuvalarında 1966'dan beri kaydedilen herhangi bir iki maçlık dönemde gol olmadan en fazla şut denemesi olarak kaydedildi.

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        Ayrıca Milliler, Avustralya maçında yüzde 63, Paraguay maçında ise yüzde 79 topla oynamasına karşın sahadan mağlup ayrıldı.

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        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda karşılaştığı Avustralya ve Paraguay mücadelesinin hücum istatistikleri!

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