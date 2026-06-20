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        Haberler Objektife Takılanlar Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle tatilde

        Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'da görüntülendi. Gün içinde jet sörf yapan oyuncu, daha sonra oğluyla balık tutarak keyifli vakit geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:06 Güncelleme:
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        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında evlendiği eşi Başak Dizer ve 4 yaşındaki oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.

        Tatlıtuğ, gün boyunca hem spor yaptı hem de oğlu Kurt Efe ile yakından ilgilendi.

        Başak Dizer ise denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.

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        Ünlü oyuncu, jet sörf ile deniz üzerindeki hünerlerini gözler önüne serdi.

        Tatlıtuğ, daha sonra oğluyla balık tuttu.

        Tatlıtuğ’un tuttuğu balıkları oğluna gösterdiği anlar kameralara böyle yansıdı.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #başak dizer
        #Kurt Efe
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