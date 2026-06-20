Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle tatilde
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Bodrum'da görüntülendi. Gün içinde jet sörf yapan oyuncu, daha sonra oğluyla balık tutarak keyifli vakit geçirdi
Giriş: 20 Haziran 2026 - 08:06 Güncelleme:
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında evlendiği eşi Başak Dizer ve 4 yaşındaki oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
Tatlıtuğ, gün boyunca hem spor yaptı hem de oğlu Kurt Efe ile yakından ilgilendi.
Başak Dizer ise denize girmek yerine gün boyu güneşlenmeyi tercih etti.
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Ünlü oyuncu, jet sörf ile deniz üzerindeki hünerlerini gözler önüne serdi.
Tatlıtuğ, daha sonra oğluyla balık tuttu.
Tatlıtuğ’un tuttuğu balıkları oğluna gösterdiği anlar kameralara böyle yansıdı.
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