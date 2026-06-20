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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı: Kırmızı kart devrede!

        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı: Kırmızı kart devrede!

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Türkiye - Paraguay maçında uygulandı. Hakem Ivan Barton, pozisyonu VAR'dan izleyip kırmızı kartına başvurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 07:59 Güncelleme:
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        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile San Francisco Bay Area Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Maçın ilk yarısında Dünya Kupası'ndaki yeni kural uygulandı.

        HAKEM VAR'A GİTTİ: DİREKT KIRMIZI KART!

        Yeni kurallara göre; hakemle veya rakiple tartışırken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösteriliyor.

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        İlk yarının uzatma anlarında Paraguay forması giyen Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi.

        Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

        Bu kural yeşil sahalarda ırkçılık da dahil olmak üzere yaşanan çeşitli olayların ardından getirildi.

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