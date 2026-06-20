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        Haberler Ekonomi Para Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Denizciliğimizin, mühendisliğimizin, Türkiye - Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık ediyoruz. İki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her iki platformun bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Sahada güçlü olmayanın kendisini masada bulamadığı hatta menüde bulabildiği bir dönemdeyiz. Türkiye bunu en iyi okuyan ülkelerden biridir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefi ile 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, ambargolarla karşılaşmamıza rağmen sabırla yürüdük. Geçen ay 996 milyon dolar savunma ürünü ihraç ettik. 23 sene evvel senede 248 milyon dolar ihracatımız varken şimdi bunu sadece bir haftada yapıyoruz. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Aynı anda en fazla savaş gemisi üretebilen ülkelerden biriyiz. 50'nin üzerinde savaş gemisi imal ediyoruz. TGC Anadolu'dan sonra küresel güç aktarım yeteneğine kavuştuk. Kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna geliyoruz.

        Kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Dost ve müttefiklerin iş birliklerini artırması elzem. Romanya'nın bizim için özel anlamı var. Köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyiyle ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün yaptığımız tören bunun denizde vücut bulmuş halidir. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz mayınları tarama başta olmak üzere gelişen iş birliğini kıymetli buluyoruz. Bugün teslim ettiğimiz gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, radarlar, sonar sistemler, silahlar tamamen yerli ve milli şirketlerimize aitti. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, MKE ve TÜBİTAK üretimi yapmıştır. İlk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ediyoruz.

        TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Türkiye'nin gayesi gerilim değil barışı, huzuru artırmaktır. Karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir iş birliğinden yanayız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok ve olmamıştır. Hiç kimsenin de ülkemize tehdit oluşturmasına müsaade etmeyiz.

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