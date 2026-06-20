Kahramanmaraş'ta olay, geçtiğimiz gün Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi.

KAYALIKLARDA YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan Murat Bağdınlı (47) serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kayalık alanda yardım bekledi.

VATANDAŞLAR ENDİŞEYLE İZLEDİ

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı'nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu.