Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 47 yaşındaki Murat Bağdınlı'nın, kaybolmadan önce kayalıkta mahsur kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Giriş: 20 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta olay, geçtiğimiz gün Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi.
KAYALIKLARDA YARDIM İSTEDİ
Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan Murat Bağdınlı (47) serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kayalık alanda yardım bekledi.
VATANDAŞLAR ENDİŞEYLE İZLEDİ
Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı'nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu.
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