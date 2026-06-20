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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü | Son dakika haberleri

        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği Ceyhan Nehri'nde kaybolan ve yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan 47 yaşındaki Murat Bağdınlı'nın, kaybolmadan önce kayalıkta mahsur kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!

        Kahramanmaraş'ta olay, geçtiğimiz gün Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan Savruk Şelalesi Kısık Vadisi'nde meydana geldi.

        KAYALIKLARDA YARDIM İSTEDİ

        Edinilen bilgiye göre, sıcak havadan bunalan Murat Bağdınlı (47) serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi. Bu sırada su seviyesinin yükselmesi ve akıntının güçlenmesi sonucu mahsur kalan Bağdınlı, bir süre kayalık alanda yardım bekledi.

        VATANDAŞLAR ENDİŞEYLE İZLEDİ

        Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Bağdınlı'nın nehir içerisindeki kayalık alanda mahsur kaldığı ve çevredeki kişilerin endişeyle gelişmeleri takip ettiği görüldü.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bağdınlı olaydan birkaç saat sonra ölü olarak bulunmuştu.

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