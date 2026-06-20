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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Erhan Karaal için ölüm talimatı | Son dakika haberleri

        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!

        İstanbul Maltepe'de kaçırılan ve film gibi bir operasyonla kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Yapılan çalışmalarla, çetenin, Karaal'ın başında silahla bekleyen şüpheli Yusuf A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sık, öldür. Cesedini 45 gün kimse bulamaz" talimatı verdiği ortaya çıktı. Balıkesir'den getirildiği belirlenen Yusuf A.'nın çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi

        Giriş: 20 Haziran 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!

        İstanbul Maltepe'de akşam saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

        2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün akşam düzenlenen operasyonla 2 kişi daha gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

        Gözaltına alınan 2 kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdükleri tespit edilen 2 korsan taksicinin kimliğini belirledi.

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        GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

        Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

        TETİKÇİ BALIKESİR'DEN GETİRİLDİ

        Film gibi bir operasyonla kurtarılan Karaal'in başında silahla bekleyen kişinin, olayda tetikçi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan kişinin 27 yaşındaki Yusuf A. olduğu belirlendi. Tuzla'daki operasyonda Karaal'ın başında silahla beklerken yakalanan Yusuf A.'ya verilen talimatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

        "KAFASINA SIK" TALİMATI

        Yapılan çalışmalarda, Karaal'ı kaçıran şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 4 ayrı adres değiştirdikleri belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla baskı altına giren şüpheliler, Karaal'ı son olarak Tuzla'da bulunan boş bir fabrikaya götürdü.

        İddialara göre burada Karaal'ın başına Balıkesir'den getirilen Yusuf A. bırakıldı. Şüphelilerin Yusuf A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dedikleri öğrenildi.

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        Kaçırılan Erhan Karaal'ın de bu konuşmaları duyduğu öğrenildi.

        FİDYE İSTEMEYE FIRSAT BULAMADILAR

        Şüpheliler tetikçiye bu talimatı verdiği sırada çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek bulunabilecekleri 19 ayrı adrese operasyon düzenledi.

        Son olarak Tuzla'daki adresi belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin aileden yeniden fidye istemesine fırsat vermeden operasyon düzenleyerek Erhan Karaal'ı kurtardı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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