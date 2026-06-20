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        Haberler Ekonomi Otomobil Amerikan devi General Motors'tan Türkiye çıkarması

        Amerikan devi General Motors'tan Türkiye çıkarması

        Amerikan otomotiv devi General Motors, Tur Oto ile yaptığı distribütörlük anlaşması kapsamında Türkiye pazarına resmen geri döndü. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının SUV ve pick-up modelleri dört şehirde kurulan satış ve servis ağıyla müşterilerle buluşurken, şirket Türkiye'yi Avrupa operasyonları için stratejik pazarlardan biri olarak konumlandırıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 20 Haziran 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        Amerikan devinden Türkiye çıkarması

        Amerikan otomotiv devi General Motors'un Türkiye'ye dönüş süreci resmen tamamlandı. Kasım 2025'te Habertürk'ün duyurduğu girişimin ardından, General Motors Europe ile Tur Oto arasında yapılan stratejik iş birliği kapsamında Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye'deki satışları başladı.

        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor Haberi Görüntüle

        General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük anlaşması, Tur Oto CEO'su Turan Mutlu, Tur Oto GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral ve General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira'nın katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikte duyuruldu.

        Anlaşma kapsamında Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Tahoe ve Suburban ile GMC Yukon ve Sierra modelleri, Türkiye'de resmi distribütör güvencesiyle satışa sunulacak.

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        "TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

        Lansmanda konuşan Tur Oto CEO'su Turan Mutlu, iş birliğinin yalnızca yeni araçların satışından ibaret olmadığını belirterek, Amerikan otomobil kültürünü Türkiye'de daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        Tur Oto CEO'su Turan Mutlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.
        Tur Oto CEO'su Turan Mutlu, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

        Mutlu, "General Motors Europe ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde Amerika'nın en ikonik araçlarını Türkiye'ye getiriyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Cadillac, Chevrolet ve GMC; Türkiye'deki otomobil tutkunlarının yıllardır hayranlık duyduğu markalar. Hedefimiz müşterilerimizle güvene dayalı ve uzun soluklu ilişkiler kurmak" dedi.

        General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise Türkiye'nin şirket için stratejik öneme sahip bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlara ilgi duyan müşteri kitlesi sayesinde General Motors Europe için önemli bir konumda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

        General Motors Europe Dağıtım Kanalları Müdürü Armando Estevez Elvira da Türkiye'deki müşterilerin yeni teknolojileri hızla benimseyen ve farklılaşmaya önem veren bir profile sahip olduğunu belirtti.

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        4 ŞEHİRDE SATIŞ VE SERVİS AĞI KURULDU

        Tur Oto GMSV Yönetici Ortağı Kaan Baral, General Motors ürün gamının performans, arazi kabiliyeti, ileri teknoloji ve özgün tasarıma önem veren müşterilere hitap edeceğini söyledi.

        İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da yetkili satış ve servis noktaları oluşturan şirket, müşteri talebine bağlı olarak hizmet ağını yeni şehirlere genişletmeyi planlıyor.

        DEV MOTORLU MODELLER GELDİ

        Cadillac markası Türkiye'de Escalade Sport Platinum, Escalade Luxury Platinum ve Escalade V-Series versiyonlarıyla temsil edilecek. Modellerde 6.2 litrelik V8 motor görev yapıyor.

        Chevrolet tarafında Suburban High Country, Tahoe High Country, Tahoe RST, Silverado High Country ve Silverado Heavy Duty versiyonları satışa sunulurken, GMC markası ise Yukon Denali ve Sierra Denali modelleriyle Türkiye pazarında yer alacak.

        Tur Oto tarafından yapılan açıklamada, satışa sunulan tüm modellerin yürürlükteki mevzuat ve tip onay gerekliliklerini karşıladığı belirtilirken, araçların 2 yıl veya 100 bin kilometre garanti kapsamında müşterilere sunulacağı ifade edildi.

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