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        Haberler Dünya İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında | Dış Haberler

        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle gayriresmi temas arayışında

        ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temas arayışında olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşandığına yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, İsrail basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

        Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu öne sürüldü.

        İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot’un yer aldığı aktarıldı.

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        ABD’nin Netanyahu kabinesinden rahatsız olduğu öne sürüldü

        Washington yönetiminin alternatif isimlere yönelmesinin nedenlerine de dikkat çekilen haberde; ABD'li yetkililerin, Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu belirtildi.

        Washington’ın ayrıca İsrail hükümetinin Gazze politikası nedeniyle zedelenen uluslararası imajının diplomatik süreçleri tıkamasından da şikayetçi olduğu ifade edildi.

        ABD yönetiminin, Netanyahu'nun yaklaşan seçimi büyük ihtimalle kaybedeceğini öngörmesinin, muhalefetle dirsek teması kurma çabalarını hızlandırdığı vurgulandı.

        *Haberde, İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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