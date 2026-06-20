Seferihisar soruşturmasında tutuklanan Özlem Akyılmaz'dan rüşvet iddialarına burs savunması

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan Özlem Akyılmaz, rüşvet iddialarını reddederek, söz konusu banka transferlerinin depremzede öğrencilere burs olarak verilmek üzere gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özlem Akyılmaz'ın ifadesine ulaşıldı.

Akyılmaz, 2011'den bu yana CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanlığını yaptığını belirterek, kullandığı telefon hattının da işi gereği meclis tarifesinden yararlanabilmek amacıyla milletvekili adına kayıtlı olduğunu ifade etti.

Aynı soruşturmada daha önce tutuklanan E.A'nın ifadesine göre Seferihisar'da inşa edilen 6 villaya yapı kullanım izin belgesi verilmesi karşılığında banka hesabına gönderilen 500 bin liranın "rüşvet" olmadığını öne süren Akyılmaz, söz konusu paranın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlar ve öğrenciler için gönderildiğini belirtti.

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Akyılmaz, bu parayı aynı gün yaklaşık 1,5 saat sonra danışmanlığını yaptığı Veli Ağbaba'nın şahsi hesabına aktarmasına ilişkin ise Ağbaba'nın mobil bankacılık işlemlerini kendisinin yürüttüğünü, depremzede öğrencilerin harcama kartlarına yükleme yaparken limit yetersizliği nedeniyle Ağbaba'nın yüksek limitli kredi kartını kullandığını, parayı bu yüzden Ağbaba'nın hesabına gönderdiğini, durumdan milletvekilini sonradan haberdar ettiğini ileri sürdü.

Hesabına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay tarafından gönderilen 500 bin liralık başka bir transfere ilişkin de bu paranın depremzede öğrencilere verilen burs olduğunu iddia eden Akyılmaz, Nermin Günay'ın ifadesinde yer alan paranın eşinin seçim çalışmaları kapsamındaki harcamalar için gönderildiği beyanına dair bilgi sahibi olmadığını, paranın kendisine burs yardımı olarak geleceğinin söylendiğini kaydetti.

Akyılmaz'ın müdafisi avukat Murat Aydın ise müvekkilinin kamusal faaliyette rüşvet suçunun unsurlarını oluşturacak bir konumu ve görevi bulunmadığını, suçlamaya konu beyanların soyut nitelikte olduğunu savundu.