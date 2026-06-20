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        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor

        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım" açıklamasında bulunurken, Meloni ise "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı." yanıtını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor

        ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik savaşı sırasında aralarında soğuk rüzgarlar esen Trump ve Meloni, 15-17 Haziran'da G7 Zirvesinde görüşmüş olmalarına rağmen, dünden bu yana birbirlerine sert sözlerle yüklenmeyi sürdürüyor.

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 toplantısı esnasında benimle tekrar tekrar fotoğraf çektirmek istedi." ifadesine yer verdi.

        Meloni'nin İtalya'da popülerlik seviyesinin düşük olduğunu savunan Trump, "Bunun nedeni de muhtemelen İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olan ABD'yi reddetmiş olmasıdır (Bu konuda NATO da aynısını yaptı)." görüşünü paylaştı.

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        Trump, ABD'nin İtalya'ya her yıl milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen Meloni'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'nın iniş pistleri ve havalimanlarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım" ifadelerini kullandı.

        Meloni'den yanıt yine gecikmedi

        Meloni, sosyal medya hesabından, "Donald Trump'ın benimle ilgili son paylaşımına yanıtım. Konuya geri dönmeyeceğim, çünkü Batı'nın birliğine halen inanıyorum ve bunun görevimize yakışmayan bir gösteri olduğunu düşünmüyorum." notuyla paylaştığı uzun yanıtında şu ifadeleri kullandı:

        "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak bana kesinlikle fayda sağlamadı. Popülerliğim de seninle olan ilişkimden kaynaklanmıyor. Benim popülerliğim, İtalya'nın ulusal çıkarlarını savunma kapasiteme bağlıdır ve ben de her zaman tam olarak bunu yaptım."

        ABD'nin İran'a karşı savaşı sırasında Roma'nın, İtalya'daki üslerin kullanılmasına izin vermemesine de değinen Meloni, "İtalya'daki Amerikan askeri üsleri konusunda da yaptım. Bu üslerin kullanımı, her zaman saygı gösterdiğimiz anlaşmalarla düzenlenmiştir ve ben Başbakan olduğum sürece bu anlaşmalar ihlal edilemeyecektir. İtalya egemen bir devlettir. Her halükarda benim popülerliğim seni ilgilendirmez. Sana kendi popülerliğine odaklanmanı tavsiye ederim." yorumunu yaptı.

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        Meloni ile Trump arasında "fotoğraf çektirmek için yalvardı" atışması

        Trump, İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği demeçte, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

        Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası hayretler içindeyim. ABD Başkanı'nın müttefiklerine neden böyle davrandığını bilmiyorum. Bu ilk kez olmuyor. Batı'nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Trump'ın sözleri üzerine 21-22 Haziran'da ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

        Savaş, yakın siyasi ilişkiler içerisindeki Trump ve Meloni'nin arasını açtı

        Meloni ile Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasından önce yakın siyasi ilişkiler içindeydi.

        İtalya Başbakanı Meloni, geçen yıl Trump'ın yemin törenine davet edilen tek Avrupalı lider olmuştu.

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        Savaş başladıktan bir süre sonra İtalya'nın, 31 Mart'ta ABD'nin Orta Doğu’ya gönderdiği bazı uçakların Sicilya Adası'ndaki Sigonella Üssü’nü kullanmasına izin vermediği ortaya çıkmıştı.

        Bu sırada, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, birçok kez savaşın sonlandırılması çağrısı yapmış, Trump ise 12 Nisan'da Papa için "dış politikada zayıf ve berbat" ifadelerini kullanarak, sert tepki göstermişti.

        Papa ile Trump arasındaki söz düellosuna Meloni de 13 Nisan'da ABD Başkanı'nın, Papa hakkındaki sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, tartışmaya dahil olmuştu.

        Bunun üzerine Trump, 14 Nisan'da İtalyan Corriere della Sera gazetesine bir demeç vererek, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirmiş ve "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

        Aralarında soğuk rüzgarlar esen iki lider, ilk kez 15-17 Haziran'da Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Bu görüşmeye dair 16 Haziran'da İtalyan basınına bilgi veren başbakanlık kaynakları, liderlerin görüşmesinin "açıklığa kavuşturma" niteliğinde olduğunu belirtmişti.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS, arşiv fotoğrafıdır

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