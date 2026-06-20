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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı | Son dakika haberleri

        Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı

        Aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti; 21 yaşındaki Beyza Timurkaan hayatını kaybederken, anne Feray ve kızı Berra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kendisini de yaralayan baba Nejdet Timurkaan hakkında soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 18:57 Güncelleme:
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        Malatya'da baba dehşeti

        Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı (21) tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkıran'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı. Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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