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        Haberler Gündem Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 120 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

        Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 120 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

        Manisa'da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polisin 120 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle tespit edildi. Saruhanlı'da yakalanan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 21:41 Güncelleme:
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        120 kamerayla hırsız avı

        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi, 120 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek tespit edildi. Saruhanlı ilçesinde gözaltına alınan A.D. (19), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi 2318 Sokak’ta geçen ay meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Motosikletin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için bölgedeki toplam 120 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Yapılan incelemede şüphelinin A.D. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Saruhanlı ilçesinde saklandığını belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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