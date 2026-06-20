Türkiye: 3 - Almanya: 2 | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında 2-0'dan 3-2 yenerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

İlk sette 25-18 ile ikinci sette 26-24'lük skorla kaybederek 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, daha sonra üçüncü seti 25-19, dördüncü seti 25-22 ve altın sette 15-13'lük skorlarla kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasında da Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında ise Çin ile mücadele edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.