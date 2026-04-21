Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?

Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza o akımlar çıkıyor. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü buz dolu kovaya sokanlar, özel taşlarla yüze uygulanan masajlar ve kafein içerikli kremler… Sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yöntemler, kısa sürede daha dinç ve canlı bir görünüm vadettiği için geniş kitleler tarafından deneniyor. Peki gerçekten öyle mi? Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı anlattı

Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:48 Güncelleme: 21 Nisan 2026 - 09:48
Yüz şişkinliğinin özellikle sabah saatlerinde sık karşılaşılan kozmetik bir durum olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı, “Uykusuzluk, yüksek tuz tüketimi veya dolaşımın yavaşlaması gibi nedenlerle yüzde şişkinlik ortaya çıkabilir. Genellikle geçici olan bu durum, gün içinde azalır” diyor.

Son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve adeta kadınların sabah rutini haline gelen buz banyosu, yüz masajı ve kafein içerikli kremlerin kullanımına değinen Dr. Ayşenur Şam Sarı, “Bu uygulamalar yüz şişkinliğini azaltmanın yolu olarak öneriliyor. Dermatolojide de yüz şişkinliğini azaltmanın hızlı yolları olarak önerilebilir. Ancak burada etkinin geçici olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra yüz şişkinliğinin altında yatan asıl neden araştırılmadan yapılan uygulamalar konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanıyor.

YÜZE BUZ BANYOSU NE KADAR ETKİLİ?

Soğuk uygulamalar, yani buz banyosu veya soğuk kompresin yüz şişkinliğini azaltmada hızlı etki gösterebilen yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Sarı, “Soğuk, ciltteki damarların kısa süreli daralmasına neden olur ve bu durum dokulardaki sıvı hareketini geçici olarak azaltarak şişkinliğin daha az görünmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle sabah oluşan yüz şişkinliğinde kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir; ancak bu etki genellikle birkaç saatle sınırlıdır. Literatürde buzun cilde uzun süre veya doğrudan uygulanmasının nadiren soğuk irritasyonu ve cilt hassasiyeti oluşturabileceği de belirtilmektedir” uyarısında bulunuyor.

MASAJ TEDAVİ ETMEZ

Özel taşlar kullanılarak yapılan yüz masajının cilt altındaki dolaşımı ve lenf akışını artırmak amacıyla yapıldığını söyleyen Dr. Sarı, “Araştırmalar, düzenli yüz masajının mikro dolaşımı artırabileceğini ve lenfatik drenajı destekleyebileceğini göstermektedir. Bu durum yüzün daha canlı görünmesine ve hafif şişliklerin azalmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte söz konusu masajlar tıbbi bir tedavi yöntemi değil, kozmetik bakım uygulaması olarak değerlendirilir” diyor.

KAFEİN İÇERİKLİ YÜZ KREMLERİ İŞE YARIYOR MU?

Kafein içeren göz çevresi ve yüz kremlerinin de buz banyosu ve masaj gibi geçici bir etkide bulunduğunun altını çizen Dr. Sarı, "Kafein, ciltteki küçük damarların daralmasına yardımcı olan bir bileşendir. Bu özellik sayesinde özellikle göz altı bölgesindeki şişkinliğin görünümünü azaltmaya destek olabilir. Ayrıca bazı çalışmalar kafeinin ciltteki mikro dolaşımı destekleyebileceğini ve ödem görünümünü hafifletebileceğini göstermektedir. Ancak bu ürünlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve çoğunlukla kısa süreli bir iyileşme sağlar" diye konuştu.

BUZ, MASAJ, KREM: ETKİLİ AMA GEÇİCİ

Bu yöntemlerin ortak noktasının ciltteki dolaşım ve sıvı hareketi üzerinde geçici bir düzenleyici etki oluşturmak olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı, "Bu nedenle sabah oluşan hafif yüz şişkinliğinde yardımcı olabilirler; ancak kalıcı bir tedavi olarak değerlendirilmemelidir. Bu uygulamaların etkileri sınırlıdır ve düzenli uyku, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları cilt görünümünü desteklemede her zaman daha temel bir rol oynar" dedi.

YÜZ ŞİŞKİNLİĞİ GEÇMİYORSA...

Sürekli veya belirgin yüz şişliği durumunda sorunun yalnızca kozmetik kaynaklı olmayabileceğinin altını çizen Ayşenur Şam Sarı, “Alerjik reaksiyonlar, hormonal değişiklikler ve bazı sistemik hastalıklar da yüz şişkinliğinin altında yatan diğer faktörler arasında yer alabilir. Şişkinlik sürekli, tek taraflı veya belirgin şekilde artıyorsa, altta yatan farklı bir dermatolojik ya da sistemik nedenin değerlendirilmesi için uzman görüşü alınması önemlidir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ İÇERİKLER
En iyi 32 tatlı listesinde Türkiye zirvede!
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi
Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Dünyanın en renkli şehri seçildi
Güneşli Avrupa şehri Lizbon dünyanın en renkli şehri seçildi. 2,6 milyondan fazla renk tonunun tespit edildiği Lizbon listenin ilk sırasına yerleşirken, Portekiz'in bir diğer incisi Porto dünya üçüncüsü oldu.
Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.
Döstädning nedir?
Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?
Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
Bugünlerde sabah saatlerinde partilemek çok moda. Ancak bu trendi sadece sağlık ve spor arayanların takip ettiği bir moda olarak açıklamak yanlış olur. Bir topluluk içinde var olma ya da aidiyet hissi veren yeni bir kültürel kod gibi. Yeni neslin yalnızlığa bulduğu bir çözüm de denebilir.
Gece atıştırmalıklarından neden uzak durmalıyız?
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir" dedi
Baharlık kapsül gardıroplar hazır mı?
Bahar kapsül dolabınızda mutlaka olması gereken ve sonsuz kombin oluşturabileceğiniz 20 parça neler olabilir?
İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
Meta'dan tartışmalı patent... Hayatını kaybeden sosyal medya kullanıcılarının yerini yapay zeka alacak! Hayattayken hesabınızdan yaptığınız beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar siz öldükten sonra da devam edebilecek. Peki, dijital ikiziniz sizin yerinize konuşurken etik ve hukuk bunun neresinde? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
Dünyanın en iyi restoranı olarak bilinen Danimarka'daki NOMA'nın şefi Rene Redzepi personele yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış. Aralarında Türk bir stajyerin de olduğu 35 çalışan New York Times'a konuşmuş.
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...
İş nefreti sağlığı kemiriyor
Japonya'daki bir mekan, sadece içecek hizmeti vermiyor, işinden ayrılmayı düşünenlere kariyer danışmanı garsonlarıyla yargısız bir sohbet alanı sunuyor. Çünkü iş nefreti, uykusuzluktan baş ve kas ağrılarına, bağışıklık zayıflamasından cinsel isteksizliğe kadar sağlığı sessizce kemiriyor. Uzmanların önerdiği küçük iyileştirmelerden iş değiştirmeye uzanan seçenekleri masaya yatırıyoruz
2026'da her yerde göreceğiniz 6 çanta trendi
Bu yılın çanta trendleri, moda dünyasında yaşanan büyük değişimi yansıtıyor: Bireyselliğe ve geçmişe dönüş. Bu sene ifade gücü yüksek tasarımlar moda. Bu trend yeniden tasarlanan klasiklere olan artan ilgi tarafından yönlendiriliyor. 2026 nostalji ve yeniliğin bir arada var olduğu bir yıl.
Kadavradan yağ transferi
"Estetikte ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunun yanıtı, "Kadavraya kadar" diye güncellendi. Adındaki ürkütücülüğü saymazsak cazip bir ufuk görünüyor. Şimdilik ABD'de uygulanıyor, ama Türkiye'de bekleme odasında
Eline sağlık Bon Jovi
63 yaşındaki dünyaca ünlü efsanevi rock yıldızı Bon Jovi ve eşi Dorothea'nin işlettiği restoran zincirinde evsizler bedava yemek yiyebiliyor. JBJ Soul Kitchen normal bir restoran değil. Farklı bir işletme mantığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki son belediye başkanı ile bu yüzden araları açıldı.
Gözalıcı stil: Zebra deseni
Yıllarca leopar deseni hakimiyeti altında olan moda dünyasında nihayet trend değişti. Zebra deseni bu sene çok moda; çok yönlü, zamansız ve giymesi şaşırtıcı derecede kolay bir desen.
Bilim de kanıtladı
Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı
Boynuz kulağı geçemedi!
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesiye denk gelen Sevgililer Günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar..
Mutfağımızın en güzide 11 zeytinyağlısı
Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?
Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
Siz bir de içini görün!
Müzik aletlerinin içini merak eden fotoğrafçı ve müzisyen Charles Brooks; piyano, gitar, çello ve flüt gibi müzik enstrümanlarını iç yapılarını çok değişik bir bakış açısıyla fotoğrafladı.
Performatif erkek nedir, ne değildir?
Sanal dünya, dikkat edilmesi gereken yeni ve kötü bir adam türü belirledi: Performatif erkek ya da gösterişçi erkek. Nereden çıktı bu tanımlama ve neden sorunlu?
Seyahat kaşıntınız mı tuttu?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
Bir zamanlar şişleri bırakıp klavyeye geçmiştik. Ama yün ve şiş ikilisiyle ilişkimizi yeniden gözden geçirme zamanı geldi. Z kuşağı şişleri eline aldı bile! Örgü modası kapıya dayandı. Yanında da zihinsel sağlık, beyin gelişimi, serotonin artışı ve daha fazlasını getirdi
Kafeininizi nasıl alırdınız?
Kahve içeren tatlılar son dönemde popüler... Kahve acılığının, çikolatanın lezzetini daha da yoğun bir tada dönüştürdüğü o lezzet şöleni, bize kaça patlar dersiniz? Gelin, bir hesap yapalım... Ama merak etmeyin, para hesabı değil!
Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
İsveç, kendini "dünyanın reçeteyle gidilebilen ilk seyahat destinasyonu" olarak tanıtmaya başladı. Visit Sweden tarafından başlatılan, araştırmalara dayanan yeni girişim; doktorları, hastalarının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için sauna, soğuk suya dalma ve ormanda yürüyüş gibi İsveç'e özgü aktiviteleri önermeye teşvik ediyor
Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltında olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT koordinesinde, kişisel verilerin yasa dışı sorgulanabildiği "TSG" adlı panel ve bağlantılı sistemlere yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
ABD Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer, hakkında bir süredir devam eden usulsüzlük iddialarının ardından görevden ayrıldığını duyurdu. Chavez-DeRemer, Trump'ın ikinci döneminde görevden ayrılan üçüncü kabine üyesi oldu. Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile Adalet Bakanı Pam Bondi görevlerinden ayrılmıştı.
Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
ABD-İran hattında sağlanan geçici ateşkes ABD saatiyle çarşamba akşamı sona erecek. Yürürlükteki ateşkes için belirlenen sürenin dolmasına kısa süre kala tarafların yeninden ateşkes masasına oturup oturmayacağı ise belirsizliğini koruyor. İran'ın görüşmeleri kabul etmesi durumunda JD Vance Pakistan'daki ABD heyetine liderlik edecek
Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. İddianamede 5 şüpheli için 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi
İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
İngiltere Başbakanı Starmer, geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Epstein bağlantılı eski Bakan Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu söyledi. Starmer, "Peter Mandelson'ı atamamalıydım. Bu kararın sorumluluğunu üstleniyorum ve kararımla açıkça mağdur edilen, pedofili Jeffrey Epstein'in kurbanlarından bir kez daha özür diliyorum" dedi
Bakanlık tek tek ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin 2025 sonu itibarıyla 2 bin 345 parti ürünü "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden kamuoyuna duyurdu
"Vay Canına" dedirten yeni dönem
"Vay canına" dedirten yeni model, iki modelin harmanlanmasıyla oluştu. Uzmanların, birbirini destekleyen modeller olarak tanımladığı bu yaklaşım, geçmişle kurulan bağın, geleceği şekillendirmede önemli pay sahibi olduğu bilincini daha da yaygınlaştırıyor
Aşk yeniden
Oyuncu Yılmaz Kunt ve şarkıcı Alya Şahinler, geçtiğimiz haftalarda biten ilişkilerine bir şans daha verdi
Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Kerkük Valiliği görevine seçilen ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Kerkük'e Türkmen bir vali seçilmesinin tarihi bir gelişme olduğunu vurguladı ve "Kültürel çeşitliliğe ve çoğulcu bir yapıya sahip Kerkük'e Türkmen bir Vali seçilmesi, kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzurun tahkimi bakımından son derece önemli ve tarihi bir gelişmedir" ifadelerini kullandı
'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
1587'de kurulan Roanoke Kolonisi, üç yıl sonra tarihten silindi. Ağaca kazılan "CROATOAN" yazısı dışında hiçbir iz bırakmayan halkın neden, nasıl ve nereye gittiği hâlâ bilinmiyor.
17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
Mersin'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi 33 yaşındaki M.Ç. tarafından çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan 27 yaşındaki Havva Çelen, tutuklanan eşinin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kadın, "9 yıl boyunca bana kâbusu yaşattı" dedi
"Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
17 Nisan'da hayatını kaybeden Rıza Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcının menajerlik şirketi; adli tıp raporu çıkmadan yapılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi
Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
Japonya, her yıl yaşadığı yüzlerce sarsıntıya rağmen binalarını ve insanlarını korumayı nasıl başarıyor? Sadece mühendislik harikası yapılarla değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinçle örülen bu kusursuz savunma hattının ardındaki sırlar herkesi şaşırtıyor. Japonya'nın depremle yaşamayı öğrenme serüvenine dair tüm detaylar haberimizin devamında...
Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
Meteoroloji'den yapılan 21 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Ege'nin doğusu ile Doğu Anadolu sağanak yağmurlu olacak. Yağışlar Trakya'da kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor.
"Her şeye rağmen yan yana kaldık"
Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, Yağmur Sarıoğlu ile evliliklerinin 16'ncı yılını kutladı. Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan iddiaların ardından, evliliklerinde sorun olmadığının mesajını verdi
Osimhen derbide oynayacak mı?
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sarı-kırmızılı camia, yıldız golcünün dev maçta sahada olup olmayacağını büyük bir merakla bekliyor.
Arazi satışında sert düşüş
Yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışları yüzde 9,6 geriledi; düşüşün en büyük belirleyicisi arazi satışları oldu. Arsa ve tarla satışları yüzde 20,6 azalırken konut yüzde 0,3 ile yatay seyretti, iş yeri satışları ise yüzde 8,3 düştü
Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
Apple, Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurdu
Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı canlı yayında HT Spor'un konuğu oldu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde, HT Spor yorumcuları Gökhan Keskin ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç sordu; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtladı. İşte Adalı'nın açıklamaları...