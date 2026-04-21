Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?

Yüz şişkinliğinin özellikle sabah saatlerinde sık karşılaşılan kozmetik bir durum olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı, “Uykusuzluk, yüksek tuz tüketimi veya dolaşımın yavaşlaması gibi nedenlerle yüzde şişkinlik ortaya çıkabilir. Genellikle geçici olan bu durum, gün içinde azalır” diyor.

Son dönemde sosyal medyada popülerleşen ve adeta kadınların sabah rutini haline gelen buz banyosu, yüz masajı ve kafein içerikli kremlerin kullanımına değinen Dr. Ayşenur Şam Sarı, “Bu uygulamalar yüz şişkinliğini azaltmanın yolu olarak öneriliyor. Dermatolojide de yüz şişkinliğini azaltmanın hızlı yolları olarak önerilebilir. Ancak burada etkinin geçici olduğu unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra yüz şişkinliğinin altında yatan asıl neden araştırılmadan yapılan uygulamalar konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanıyor.

YÜZE BUZ BANYOSU NE KADAR ETKİLİ?

Soğuk uygulamalar, yani buz banyosu veya soğuk kompresin yüz şişkinliğini azaltmada hızlı etki gösterebilen yöntemlerden biri olduğunu belirten Dr. Sarı, “Soğuk, ciltteki damarların kısa süreli daralmasına neden olur ve bu durum dokulardaki sıvı hareketini geçici olarak azaltarak şişkinliğin daha az görünmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle sabah oluşan yüz şişkinliğinde kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir; ancak bu etki genellikle birkaç saatle sınırlıdır. Literatürde buzun cilde uzun süre veya doğrudan uygulanmasının nadiren soğuk irritasyonu ve cilt hassasiyeti oluşturabileceği de belirtilmektedir” uyarısında bulunuyor.

MASAJ TEDAVİ ETMEZ

Özel taşlar kullanılarak yapılan yüz masajının cilt altındaki dolaşımı ve lenf akışını artırmak amacıyla yapıldığını söyleyen Dr. Sarı, “Araştırmalar, düzenli yüz masajının mikro dolaşımı artırabileceğini ve lenfatik drenajı destekleyebileceğini göstermektedir. Bu durum yüzün daha canlı görünmesine ve hafif şişliklerin azalmasına katkı sağlayabilir. Bununla birlikte söz konusu masajlar tıbbi bir tedavi yöntemi değil, kozmetik bakım uygulaması olarak değerlendirilir” diyor.

KAFEİN İÇERİKLİ YÜZ KREMLERİ İŞE YARIYOR MU?

Kafein içeren göz çevresi ve yüz kremlerinin de buz banyosu ve masaj gibi geçici bir etkide bulunduğunun altını çizen Dr. Sarı, "Kafein, ciltteki küçük damarların daralmasına yardımcı olan bir bileşendir. Bu özellik sayesinde özellikle göz altı bölgesindeki şişkinliğin görünümünü azaltmaya destek olabilir. Ayrıca bazı çalışmalar kafeinin ciltteki mikro dolaşımı destekleyebileceğini ve ödem görünümünü hafifletebileceğini göstermektedir. Ancak bu ürünlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir ve çoğunlukla kısa süreli bir iyileşme sağlar" diye konuştu.

BUZ, MASAJ, KREM: ETKİLİ AMA GEÇİCİ

Bu yöntemlerin ortak noktasının ciltteki dolaşım ve sıvı hareketi üzerinde geçici bir düzenleyici etki oluşturmak olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı, "Bu nedenle sabah oluşan hafif yüz şişkinliğinde yardımcı olabilirler; ancak kalıcı bir tedavi olarak değerlendirilmemelidir. Bu uygulamaların etkileri sınırlıdır ve düzenli uyku, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları cilt görünümünü desteklemede her zaman daha temel bir rol oynar" dedi.

YÜZ ŞİŞKİNLİĞİ GEÇMİYORSA...