HT Gastro
Stil

Etiket okurken hayatı kaçırmayın! Sağlıklı beslenmenin takıntıya dönüşmesi: Ortoreksiya

Sağlıklı olmanın ne kadarını tabaktaki katı kurallara bağlıyorsunuz? Masadaki yiyeceklere ceza kesmek eğlenceli gelebilir, ama yemeğin hayatı işgal edişi aslında ciddi bir soruna işaret. Anoreksiya ve Blumia kadar tanıdık olmasa da Ortoreksiya da gerçek bir tehlike!

Giriş: 12 Mayıs 2026 - 08:06 Güncelleme: 12 Mayıs 2026 - 08:06
Melike Tümer
Haberler Stil Etiket okurken hayatı kaçırmayın! Sağlıklı beslenmenin takıntıya dönüşmesi: Ortoreksiya

Öğle yemeği zamanı geldiğinde, “Ben maydanoz yedim” diyerek karnının tok olduğu mesajını veren, hatta küçük yaştaki kızına da maydanoz yemesini teklif eden bir tanıdığım vardı. Maydanoz öğünü, zaman zaman kiraz sapı suyuyla ya da çiğ kereviz saplarıyla şekillenebiliyordu. Nasıl bir lezzet şöleni(!) ama… Arkadaşlarla aramızda harika bir espri malzemesiydi.

Bu tercihlerin gerçekten bu otlara bayılmayla alakası olabileceğini düşünmedim hiç. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda takıntılı bir halin yansıması olduğu fikriydi hep aklımda olan. Meğer literatürde bunun bir yeri varmış! ‘Ortoreksiya’ diyorlar adına. Anoreksiya (Yoğun kilo alma korkusuyla sürekli zayıflamaya çalışma) ya da Blumia’yı (Aşırı yedikten sonra kusma) duymuşsunuzdur. Bir nevi onlar gibi bir yeme bozukluğu yani…

Literatürde yer alıyor dediğime bakmayın. Aslında ‘Ortoreksiya Nervoza’, şu an için, kısaca ‘DSM-5’ olarak adlandırılan ‘Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’ içinde resmi bir tanı olarak yer almıyor.

Uzman Psikolog Sena Sivri, bu durumun, klinik olarak ‘önemsiz’ olduğu anlamına gelmediğini belirterek, “Literatürde genellikle ‘yeme bozuklukları spektrumu’nda, özellikle ‘Anoreksiya Nervoza’ ile benzer kontrol ve katılık özellikleri nedeniyle, ‘Obsesif Kompülsif Bozukluk’ ile örtüşen obsesif yapı nedeniyle değerlendirilir” diyor. “Ortoreksiya, henüz ayrı bir tanı değil, fakat klinik olarak giderek daha fazla ciddiye alınan bir problem alanı olarak karşımıza çıkıyor” eklemesini yapıyor.

HANGİ NOKTADAN SONRA TAKINTI BAŞLIYOR?

Sağlıklı beslenme hepimizin nihai amaçlarından. Çoğumuz pestisitli yiyecek konusuna odaklanıyoruz örneğin. Daha fazla para vermemiz gerekse de elimizden geldiğince organik gıdaya ulaşmaya çalışıyoruz ki, vücudumuza zehir sokmayalım. Ama öyle bir nokta olmalı ki, ‘normal’in dışına çıkıp sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getirmiş olalım…

“Burada ayırt edici kriter davranışın kendisi değil, onun işlevi ve katılığıdır” diyor Uzman Psikolog Sivri, “Sağlıklı beslenme; esnek, işlevsel, yaşamı destekleyen bir yapıdayken, Ortoreksiya ise katı, kaygı temelli, yaşamı kısıtlayan bir yapıya sahiptir” ayrımını yapıyor.

Kendimizin ya da yakınımızdaki bir kişinin sağlıklı beslenme takıntılı olduğunu nasıl anlayacağız? Uzman isim, kritik kırılma noktalarını şöyle sıralıyor:

Esneklik kaybı

“Bugün böyle olsun” diyememe, küçük sapmalarda yoğun suçluluk duygusu veya kaygı taşıma.

Zihinsel işgal

Günün büyük kısmının yemek planlama, içerik analiz etme, “temiz/güvenli” gıda arama ile geçmesi.

Ahlaki anlam yükleme

Yiyecekleri “iyi / kötü”, “temiz / kirli” diye ayırt etme. Kişinin kendilik değeri yeme üzerinden belirlenir.

İşlevsellik kaybı

Sosyal ortamlardan kaçınma, dışarıda yemek yiyememe, hayatın spontane akışının bozulması.

Sena Sivri’nin tespiti şöyle: Klinik olarak ayırıcı özellik, beslenme davranışı, sağlığı korumaktan çıkıp kişinin psikolojik bütünlüğünü bozmaya başladığında belirlenir.

‘Ortoreksik’ insan profilini nasıl çizmek gerekir? “Ortoreksiya tek tip bir kişilik değildir, ancak bireylerde sık görülen bazı örüntüler bulunur” diyen uzman, bu özellikleri şöyle sıralıyor:

Kontrol ihtiyacı yüksek bireyler

Belirsizliğe tolerans düşüktür, “Ne yediğimi biliyorum, güvendeyim” algısına sahiplerdir.

Mükemmeliyetçi bireyler

“Ya tamamen doğru, ya tamamen yanlış” düşünce biçimine sahiplerdir. Küçük sapmaları bile başarısızlık gibi algılarlar.

Anksiyete temelli yapı

Sağlık kaygısı yüksek olabilir. Bedene zarar verme korkusu taşırlar.

Kimlikle bütünleşme

“Ben sağlıklı beslenen biriyim” = “Ben değerliyim”. Davranış, kimliğin parçası haline gelir.

Katı bilişsel şemalara sahip olma

Siyah-beyaz düşünme, kuralcılık, esnek düşünceye direnç.

MESELE YEMEK DEĞİL KAYGI

Uzman Psikolog Sivri, “Ortoreksiya birçok psikolojik zorlanmada olduğu gibi çoğu zaman yemekle ilgili değil, kontrol, kaygı ve kimlik organizasyonu ile ilgilidir” diyor.

Sağlıklı beslenmeyi takıntı haline getirip hayatın odağına yerleştirmenin, sosyal hayatı etkilemeyeceğini düşünmek imkansız. Zaten, sorunun genelde gündelik hayata etki etmeye başladığında görünür hale geleceğini uzmanlar da belirtiyor.

Uzman Psikolog Sivri’ye göre Ortoreksiya’nın sosyal hayatı etkileme biçimleri şöyle oluyor:

Sosyal izolasyon

Davetlere gitmeme, restoranlardan kaçınma, “Uygun yemek yok” düşüncesine sahip olma, bunlarla beraber gelen yalnızlaşma.

İlişkilerde zorlanma

Ortak yemek kültürünün bozulması, partner/arkadaşlarla çatışma, “Sen yanlış besleniyorsun” tutumu, zaman ve enerji tüketimi, aşırı araştırma, etiket okuma, yemek hazırlamaya aşırı zaman ayırma, fiziksel sağlık paradoksu. İronik olarak ortoreksik bireyler, aşırı kısıtlayıcı diyetler yaparlar ve bu da besin eksikliklerine yol açabilir.

Psikolojik yük

Suçluluk, kaygı, kontrol kaybı korkusu, katı bir iç eleştirmen.

Uzman Psikolog Sivri, “Ortoreksiya, yüzeyde sağlıklı yaşam gibi görünse de, derin yapıda kontrol ihtiyacı + kaygı regülasyonu + kimlik inşası üzerinden ilerleyen bir psikolojik organizasyondur” diye ekliyor.

Tüm bu uzman tespitlerini kendi üzerinizde değerlendirerek Ortoreksik olup olmadığınıza karar verebilecek misiniz? Amerikalı beslenme uzmanı Beth Auguste, "Yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir diyetisyen veya terapistle konuşmak gerçekten çok önemli. Bu durumun sizin için bir sorun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir" diyor.

‘HER ZAMAN’ YERİNE ‘GENELLİKLE’

Beslenme söz konusu olduğunda "ya hep ya hiç" düşünce tarzından vazgeçmenin önemli olduğunu söyleyen Auguste, “Bu, belirli bir diyeti takip etme veya katı bir kilo verme planına uyma gibi kuralları da içeriyor. Bunu yapan çok fazla hastam var ve her zaman yüzde yüz oranında başarılı olmak sürdürülebilir değil. Diyeti bıraktıklarında kendilerini başarısız hissediyorlar ve pes ediyorlar. Bence Ortoreksiya hastası biri için bu bir dezavantaj. Yüzde yüzden vazgeçmekten korkuyorsunuz ve vazgeçerseniz o hiçliğe geri döneceğinizden korkuyorsunuz” diyor.

"Orta yolu bulmak ve mükemmel olmak zorunda olmadığınızı kendinize hatırlatmak önemli" diyen Auguste, "Kendinize 'Genellikle sağlıklı besleniyorum' diyebilirsiniz. 'Her zaman sağlıklı besleniyorum' demek zorunda değilsiniz” diye ekliyor.

Yani "her zaman" ifadesini kullandığınızda başarısızlık ve kendini yargılama kavramını ortaya koyuyorsunuz. Şunu kabul etmek gerekiyor: Tuzlu bir atıştırmalık veya tatlı bir şeyler yemek tamamen normal bir şey ve bir başarısızlık değil!

İÇİMİZDEKİ KATI ELEŞTİRMENİ YUMUŞATMALI

Sağlıklı beslenme yaşamı destekleyen bir araçken, kontrol ve kaygının eline geçtiğinde bizi hayattan ve kendimizden uzaklaştırabiliyor. Ortoreksiya bugün, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda ayrı bir tanı olmasa da esnekliğin kaybolduğu, yemeğin zihni ve sosyal hayatı işgal ettiği, “mükemmel” olma baskısının suçluluğu beslediği her durumda klinik olarak ciddiye alınmalı.

Orta yolu hatırlamak, “her zaman” yerine “genellikle” demeyi öğrenmek ve ara sıra atıştırmalıklardan keyif almayı normalleştirmek, içimizdeki katı eleştirmeni yumuşatmanın ilk adımı olabilir. Eğer bu döngü işlevselliği bozuyor, ilişkileri zedeliyor ve kimliğimizi değiştiriyorsa bir uzmandan destek almak en sağlıklı seçenek.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Arabalı trenle Avrupa!
Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ücretsiz girişli halk plajı projeleri 2026 yılında genişliyor. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te yapımı süren üç yeni halk plajıyla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ücretsiz halk plajlarının sayısı 23'e çıkacak
Güzel müziğin ve kişnişin ülkesi Gürcistan
Ülkemizin kuzeydoğusunda, 276 kilometre sınırımız olan Karadeniz ve Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan; hem doğası hem tarihi hem de insanıyla çok renkli bir ülke. İstanbul merkezli çoksesli koro Rezonans'ın 5 günlük Tiflis turnesiyle Gürcü müziğini, Gürcü mutfağını ve Tiflis'in siyasal/kültürel hayatını gözlemleme fırsatı bulduk. Rusya ve Avrupa Birliği arasında sıkışmış bu fakir ama güzel ülke, misafirperverliği ve mutfağıyla gerçekten 'bizden' bir komşu. Kişniş hariç...
Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi
Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
Yapay zekada kuşak farkı net: Boomer temkinli, X çözüm odaklı, Y ise verimlilik odaklı. Z kuşağına gelince... Yeni araştırmaya göre gençler kaygılı, "Kullan ama güvenme" diyor
Bu kadınlara herkes hayran!
Başkalarına güvenmenin hayal kırıklığına yol açtığını öğrenen kadın hayattaki her şeyi kendi başına çözmeye çalışırken güç kazanmış ve dayanıklılığı artmıştır. Her işi tek başına yapma sanatında ustalaşan kadınlar bu haberde kendilerini bulacaktır.
Stil sahibi olmanın 10 yolu
Yeni trendler iki haftada bir sosyal medyanın derinliklerinden filizleniyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre gerçek stil trendlerin peşinden koşmak değildir. İşte stil sahibi olmanın 10 yolu...
Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?
Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza o akımlar çıkıyor. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü buz dolu kovaya sokanlar, özel taşlarla yüze uygulanan masajlar ve kafein içerikli kremler… Sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yöntemler, kısa sürede daha dinç ve canlı bir görünüm vadettiği için geniş kitleler tarafından deneniyor. Peki gerçekten öyle mi? Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı anlattı
En iyi 32 tatlı listesinde Türkiye zirvede!
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi
Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Dünyanın en renkli şehri seçildi
Güneşli Avrupa şehri Lizbon dünyanın en renkli şehri seçildi. 2,6 milyondan fazla renk tonunun tespit edildiği Lizbon listenin ilk sırasına yerleşirken, Portekiz'in bir diğer incisi Porto dünya üçüncüsü oldu.
Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.
Döstädning nedir?
Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?
Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
Bugünlerde sabah saatlerinde partilemek çok moda. Ancak bu trendi sadece sağlık ve spor arayanların takip ettiği bir moda olarak açıklamak yanlış olur. Bir topluluk içinde var olma ya da aidiyet hissi veren yeni bir kültürel kod gibi. Yeni neslin yalnızlığa bulduğu bir çözüm de denebilir.
Gece atıştırmalıklarından neden uzak durmalıyız?
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir" dedi
Baharlık kapsül gardıroplar hazır mı?
Bahar kapsül dolabınızda mutlaka olması gereken ve sonsuz kombin oluşturabileceğiniz 20 parça neler olabilir?
İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
Meta'dan tartışmalı patent... Hayatını kaybeden sosyal medya kullanıcılarının yerini yapay zeka alacak! Hayattayken hesabınızdan yaptığınız beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar siz öldükten sonra da devam edebilecek. Peki, dijital ikiziniz sizin yerinize konuşurken etik ve hukuk bunun neresinde? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
Dünyanın en iyi restoranı olarak bilinen Danimarka'daki NOMA'nın şefi Rene Redzepi personele yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış. Aralarında Türk bir stajyerin de olduğu 35 çalışan New York Times'a konuşmuş.
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...
İş nefreti sağlığı kemiriyor
Japonya'daki bir mekan, sadece içecek hizmeti vermiyor, işinden ayrılmayı düşünenlere kariyer danışmanı garsonlarıyla yargısız bir sohbet alanı sunuyor. Çünkü iş nefreti, uykusuzluktan baş ve kas ağrılarına, bağışıklık zayıflamasından cinsel isteksizliğe kadar sağlığı sessizce kemiriyor. Uzmanların önerdiği küçük iyileştirmelerden iş değiştirmeye uzanan seçenekleri masaya yatırıyoruz
2026'da her yerde göreceğiniz 6 çanta trendi
Bu yılın çanta trendleri, moda dünyasında yaşanan büyük değişimi yansıtıyor: Bireyselliğe ve geçmişe dönüş. Bu sene ifade gücü yüksek tasarımlar moda. Bu trend yeniden tasarlanan klasiklere olan artan ilgi tarafından yönlendiriliyor. 2026 nostalji ve yeniliğin bir arada var olduğu bir yıl.
Kadavradan yağ transferi
"Estetikte ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunun yanıtı, "Kadavraya kadar" diye güncellendi. Adındaki ürkütücülüğü saymazsak cazip bir ufuk görünüyor. Şimdilik ABD'de uygulanıyor, ama Türkiye'de bekleme odasında
Eline sağlık Bon Jovi
63 yaşındaki dünyaca ünlü efsanevi rock yıldızı Bon Jovi ve eşi Dorothea'nin işlettiği restoran zincirinde evsizler bedava yemek yiyebiliyor. JBJ Soul Kitchen normal bir restoran değil. Farklı bir işletme mantığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki son belediye başkanı ile bu yüzden araları açıldı.
Gözalıcı stil: Zebra deseni
Yıllarca leopar deseni hakimiyeti altında olan moda dünyasında nihayet trend değişti. Zebra deseni bu sene çok moda; çok yönlü, zamansız ve giymesi şaşırtıcı derecede kolay bir desen.
Bilim de kanıtladı
Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı
Boynuz kulağı geçemedi!
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesiye denk gelen Sevgililer Günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar..
Mutfağımızın en güzide 11 zeytinyağlısı
Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?
Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
Çifte cinayete kurban gittikleri öne sürülen kayıp TIR şoförü Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri dosyasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Önemli bir tanığın öldürülmesinin araştırıldığı soruşturmada, yine kritik isimlerden biri olan İsmail Yazal'ın, Şahinoğlu'nun kaçırılmasından 7 ay sonra bir evde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Dosyada ortaya çıkan olayların kronolojisi ise tüyler ürpertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı yeni detaylar, yıllardır konuşulan çifte kayıp dosyasındaki sır perdesini daha da derinleştirdi
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Tunceli'de kaybolan ve arama çalışmalarının devam ettiği Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklanan 7 şüpheli Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi.
Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
İngiltere Başbakanı Starmer'ın partisinin yerel seçimler ve parlamento seçimlerinde ağır bir yenilgi almasının ardından üzerindeki baskı artıyor. Starmer'ın "her türlü meydan okumayla savaşacağını" açıklamasından yalnızca saatler sonra, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu
Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, gündemde yer alan isimlerin doğru olmadığını ve tüm planlarını 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağını söyledi. İşte Yıldırım'ın açıklaması...
Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, her dört Amerikalıdan biri ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırının 'kurgu' olduğunu düşünüyor. İnternette hızla yayılan komplo teorileriyle birlikte, özellikle Demokrat seçmenler arasında bu görüş daha yaygın
Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
"Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada bir haftada üç kez ameliyat olduğunu söyledi
Doğum iznine rapor ayarı
Doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkartılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu da konuyla ilgili genelgede değişiklik yaptı. Doğum sonrası izin süresi 1 Mayıs 2026 tarihinden sonra dolan annelerin rapor süresi, yeni bir rapor istenmeksizin 8 hafta uzatılacak. Rapor süresi 1 Mayıs'tan önce dolan anneler ise iş yerlerine 15 Mayıs'a kadar başvuru yapacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
Eski fotoğraf albümlerini karıştırırken mutlaka fark etmişsinizdir: Herkes bir cenaze törenindeymişçesine ciddi. Peki, atalarımızın bu donuk bakışlarının ardında gerçekten mutsuzluk mu vardı, yoksa başka nedenler mi rol oynuyordu? İşte o ciddi yüzlerin arkasındaki teknik ve kültürel sırlar...
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa imza atan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Avrupa'da diğer liglerde de sona doğru girilirken, sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği muhtemel rakipler de netleşmeye başladı.
Mutlu sonla bitti
Ünlü oyuncu Onur Buldu, ev sahibi olmak isterken bir arkadaşı tarafından dolandırıldığını tapu günü müteahhidin telefonuyla öğrenmişti. Buldu, uykusuz geceler yaşatan bu olayın aslında 10 yıl önce gerçekleştiğini ve parasını kuruşu kuruşuna geri almayı başardığını açıkladı
Havuzda fenalaşan kadın öldü
Sakarya Sapanca'da kaldığı otelin havuzunda eşiyle beraber yüzdüğü sırada fenalaşan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
SGK uyardı!
Sosyal Güvenlik Haftası'nda SGK emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye kayıt dışı çalışmayı talep edenler için işverenlere önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum, "İşverenlerimizin bu tür talepler karşısında taviz vermeyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri; ileride karşılaşılabilecek ağır idari yaptırımların ve öngörülemeyen mali yüklerin önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır" açıklaması yaptı. Bu yaptırımlar emekli aylığının kesilmesinden işsizlik maaşından mahrum kalmaya kadar gidiyor. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberi...
Bengü'nün gözyaşları
Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Bengü, sahnede gözyaşlarını tutamadı
"Ateşkes en zayıf anında"
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda baskı hissetmediğini ifade ederken, "Düşünüyorlar ki bıkacağım, sıkılacağım ve baskı hissedeceğim. Hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz." dedi. Trump ayrıca, ateşkesin en zayıf anında olduğunu belirtti.
Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
Etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Gökhan Böcek ifadesinde babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon avro istendiğini söylerken, Muhittin Böcek de "Oğlumun ifadesi doğrudur" dedi. Öte yandan Böcek'in gelini Zuhal Böcek ek ifade verdi
Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
Sağlık Bakanlığı, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu
Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden başkan Özbek, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğu ve sözleşmesi biten Mauro Icardi'yle 1-2 gün içerisinde görüşeceklerini dile getirdi.
Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
Sarıyer'de ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarptığı Türkmenistan uyruklu inşaat işçisi Arslan Orazmammedov hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından sürücü gözaltına alındı
Dipten alıp zirveye taşıdılar!
Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 13. sıraya düşerek tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'ı alıp üst üste 4 şampiyonluğa taşıdı.