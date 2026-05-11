Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve sözleşme açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden başkan Özbek, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğu ve sözleşmesi biten Mauro Icardi'yle 1-2 gün içerisinde görüşeceklerini dile getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belçika 1. Bölge Başkanı'nın Galatasaray Lisesi ziyareti sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"G.SARAY'A GÜZEL HİZMET VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Son derece mutluyum. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik ekiple ve yönetimle Galatasaray’a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamalara davet ediyorum.
"GÜZEL VE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİK"
4. şampiyonluğu kazandık. Güzel ve zorlu bir sezon geçirdik. Buradan taraftarlarımıza, teknik ekibimize, oyuncularımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tuttular. Şimdi şampiyonluğu kutlama zamanı. Tüm taraftarlarımız keyfini çıkarsın. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalara devam etsinler.
"KUTLAMAYI STADYUMDA YAPACAĞIZ"
Bugün arkadaşlarımız kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Stadyumda yapacağız. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama gerçekleştireceğiz.
"YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"
Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi’ne direkt lig aşamasından başlayacağız. Bu nedenle teknik ekibimiz ve scout ekibimizle birlikte eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. İnşallah önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiğimiz başarının da üzerine çıkmak istiyoruz.
"ICARDI'YLE 1-2 GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜŞECEĞİM"
Sezon sonu geliyor. Icardi’nin Galatasaray’a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle 1-2 gün içerisinde görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup değerlendireceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.
"HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"
Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. İnşallah birlikte başaracağız.
"OKAN BURUK G.SARAY'IN ÇOCUĞU"
Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, dört sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray’ın çocuğu, Galatasaray’dan yetişmiş bir hoca. Galatasaray’a hizmet için her zaman hazır. İnşallah Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek.