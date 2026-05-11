Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve sözleşme açıklaması!

        Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve sözleşme açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden başkan Özbek, hedeflerinin üst üste 5. şampiyonluk olduğu ve sözleşmesi biten Mauro Icardi'yle 1-2 gün içerisinde görüşeceklerini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belçika 1. Bölge Başkanı'nın Galatasaray Lisesi ziyareti sırasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "G.SARAY'A GÜZEL HİZMET VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Son derece mutluyum. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ettik. Futbolcularla, teknik ekiple ve yönetimle Galatasaray’a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Tüm Galatasaraylıları kutlamalara davet ediyorum.

        "GÜZEL VE ZORLU BİR SEZON GEÇİRDİK"

        4. şampiyonluğu kazandık. Güzel ve zorlu bir sezon geçirdik. Buradan taraftarlarımıza, teknik ekibimize, oyuncularımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tuttular. Şimdi şampiyonluğu kutlama zamanı. Tüm taraftarlarımız keyfini çıkarsın. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalara devam etsinler.

        "KUTLAMAYI STADYUMDA YAPACAĞIZ"

        Bugün arkadaşlarımız kutlama programıyla ilgili çalışıyor. Stadyumda yapacağız. Çarşamba veya perşembe günü stadyumda taraftarımızla güzel bir kutlama gerçekleştireceğiz.

        "YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK"

        Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi’ne direkt lig aşamasından başlayacağız. Bu nedenle teknik ekibimiz ve scout ekibimizle birlikte eksiklerimizi tamamlamak için harekete geçtik. İnşallah önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiğimiz başarının da üzerine çıkmak istiyoruz.

        "ICARDI'YLE 1-2 GÜN İÇERİSİNDE GÖRÜŞECEĞİM"

        Sezon sonu geliyor. Icardi’nin Galatasaray’a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle 1-2 gün içerisinde görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup değerlendireceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum.

        "HEDEFİMİZ ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK"

        Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı. 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. İnşallah birlikte başaracağız.

        "OKAN BURUK G.SARAY'IN ÇOCUĞU"

        Okan Buruk ile ilgili ne söylemek gerekiyor? Başarılı, dört sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray’ın çocuğu, Galatasaray’dan yetişmiş bir hoca. Galatasaray’a hizmet için her zaman hazır. İnşallah Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 8 Mayıs 2026 (Hürmüz Boğazı Dünyayı Nasıl Etkiliyor?)

        Hürmüz dünyayı nasıl etkiliyor? Hürmüz dünyanın boğazını sıkıyor. Türkiye krizden nasıl etkileniyor? Hürmüz krizinde riskler neler? Hürmüz dünyayı kilitledi mi? Türkiye Hürmüz'e ne kadar bağımlı? Körfez yeniden mi yapılanıyor? ABD'nin güvenlik mimarisi çöktü mü? Körfez'de dengeler değişiyor mu? Reka...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"