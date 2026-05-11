        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Kanun-i Esasi'yi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir." diyen Erdoğan, "Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa, demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor." ifadelerini kullandı

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'nde konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır. Hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş gibi aydınlığını her tepeye yansıtır, herkesi eşit aydınlatır ve ısıtır.

        "İDARİ YARGI DENGE UNSURUDUR"

        İdari yargı da, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide bir denge unsurudur. İdari yargının adil ve etkin işleyişi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı açısından özel bir öneme sahiptir.

        "HER TÜRLÜ AYRICALIĞA SON VERDİK"

        Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.

        YENİ ANAYASA MESAJI

        Kanun-i Esasi'yi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Anayasa'yı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkartıp, toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.

        Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Böyle bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem milleti aynı anda koruyacak üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır."

