Samsun'da kaza, İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Murat G. (45) idaresindeki otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı’nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı’nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

Yol ortasında annelerinin ve eşlerinin üzerine kapanarak feryat eden aile fertlerinin acısı çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hatun Kabadayı’nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.