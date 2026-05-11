        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İşe başlayacağı ilk gün büyük acı | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!

        Samsun'da, balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün iş yerinin karşısında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatun Kabadayı, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan eşi ve oğlunun olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Samsun'da kaza, İlkadım ilçesi Ankara yolu Anadolu Bulvarı Toybelen mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        Edinilen bilgiye göre, Mahmut Murat G. (45) idaresindeki otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı’ya (50) çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı’nın bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu belirtildi.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı’nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu.

        AĞITLARI YÜREK DAĞLADI

        Yol ortasında annelerinin ve eşlerinin üzerine kapanarak feryat eden aile fertlerinin acısı çevrede bulunan vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Hatun Kabadayı’nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

