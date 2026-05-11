Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri! Oyun kurucu olabiliriz...

Son 60 yılda mühendislik birikimi ve çevik tedarik ağı ile dikkat çeken Türk otomotiv sanayisi, toplam otomotiv üretiminde bugün Avrupa'da 4'üncü, dünyada ise 11'inci basamakta yer alıyor.

Küresel rekabette öne çıkmak için yoğun bir çabanın yürütüldüğü yerli sanayide, işin doğrusunu söylemek gerekirse bugüne kadar dünyadaki trendleri takip eden konumdaydık.

Fakat, önceki günlerde imzalanan bir anlaşma bu bu ezberi bozabilecek ilk büyük kırılma olabilir.

Yerli otomobil markamız Togg ile Çinli batarya teknolojileri devi CATL arasında imzalanan anlaşma, ilk bakışta sıradan bir batarya tedarik iş birliği gibi görünüyor. Ancak detaylara inildiğinde, atılan imzaların aslında çok daha derin bir teknoloji ortaklığına kapı açtığı anlaşılıyor.

TEDARİK DEĞİL İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Taraflar arasındaki anlaşma, Togg’un yeni B segmenti araç ailesinin, CATL’nin iştiraki CAIT tarafından geliştirilen 'Bedrock' yani skateboard şasi mimarisi üzerinde yükselmesini öngörüyor. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise, Togg, hazır bir platform satın alan klasik bir otomobil üreticisi rolünde değil. Şirket; mühendislik, dijital mimari ve kullanıcı deneyimi tarafında doğrudan geliştirme ortağı olarak masada yer alıyor.

İşte söz konusu anlaşmanın önemi de tam olarak burada yatıyor.

Çünkü elektrikli otomobil çağında rekabet artık sadece motor gücü ya da menzil üzerinden yürümüyor. Artık belirleyici olan, platform teknolojisi, yazılım altyapısı, batarya yönetimi ve maliyet optimizasyonu gibi yeni parametreler. Çinli üreticilerin son 10 yılda bu alanlarda yakaladığı hız ise artık bir sır değil.

Avrupalı markalar hala köklü geçmişlerinin oluşturduğu güçlü algıdan beslenirken, Çinliler ise maliyet-verimlilik denkleminde sektörü adeta yeniden tanımlıyor. CATL de bu dönüşümün merkezinde yer alan şirketlerin başında geliyor.

9 YILDIR KÜRESEL PAZAR LİDERİ

2011 yılında kurulan şirket, bugün yaklaşık yüzde 40’lık payla küresel lityum-iyon batarya pazarının son 9 yıldır açık ara lideri.

Tesla, BMW, Volkswagen ve Ford gibi devlere batarya teknolojisi sağlayan CATL ile Togg’un platform seviyesinde ortaklığa gitmesi, yalnızca Togg açısından değil, Türkiye otomotiv sanayisi açısından da oldukça kritik bir gelişme.

Öyle ki bu anlaşma, Türkiye’nin küresel elektrikli araç ekosistemine sadece üretim yapan değil, teknoloji geliştiren bir oyuncu olarak dahil olma çabası şeklinde okunmalı.

Üstelik CATL’in Bedrock platformundaki ilk yurtdışı binek otomobil projesinin Togg olması da dikkat çekici. Bu durum, Togg’u CATL’in küresel açılımında vitrindeki markalardan biri haline getiriyor.

HIZ VE MALİYET AVANTAJI SAĞLAYACAK

Buraya kadar anlattıklarımızın ardından akıllara şu soru gelebilir;

Togg neden bu platformu tamamen kendi geliştirmek yerine Çinli bir teknoloji deviyle ortaklığa gitmeyi tercih etti?

Bu soruya verilecek ilk cevap ise tartışmasız 'hız' olmalıdır.

Otomotiv dünyasında sıfırdan yeni bir platform geliştirmek, milyarlarca dolarlık yatırım ve yıllar süren Ar-Ge anlamına geliyor. Özellikle elektrikli araç tarafında batarya güvenliği, termal yönetim ve yazılım entegrasyonu gibi başlıklar devreye girdiğinde süreç çok daha karmaşık hale geliyor.

CATL’in hazır ve olgunlaşmış skateboard mimarisi sayesinde Togg, ürün geliştirme süresini ciddi şekilde kısaltabilecek. 2027 hedefinin arkasındaki temel motivasyonlardan biri de bu. Eğer şirket bu platformu tamamen kendi imkânlarıyla geliştirmeye kalksaydı, yeni B segmenti modeller için birkaç yıl daha beklemek gerekebilir, bu süreçte de küresel rekabette geriye düşme riski oluşabilirdi.

Madalyonun diğer yüzünde ise maliyet avantajı bulunuyor.

Bugün bir elektrikli otomobilin toplam maliyetinin yaklaşık yüzde 35-40’ını batarya oluşturuyor. 772 GWh üretim kapasitesine sahip CATL gibi ölçek ekonomisi yaratmış bir devle çalışmak, hücre maliyetinden tedarik zinciri optimizasyonuna kadar birçok noktada Togg’un elini güçlendirebilir. Özellikle fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu B segmentinde bu avantaj kritik önem taşıyor.

Çünkü kabul edelim, konu elektrikli otomobil olunca artık sadece 'iyi bir otomobil üretmek' başarının anahtarı için yeterli değil. Ulaşılabilir fiyat sunabilmek de gerekiyor. İşte Çinli markaların Avrupa'da yarattığı baskının temel sebebi de tam olarak bu.

YERLİ SANAYİYİ DÖNÜŞTÜRECEK

Belki de anlaşmanın en stratejik tarafı ise teknoloji transferi. Türkiye otomotiv sanayisi yıllar boyunca üretim kabiliyetini geliştirdi ancak yüksek teknoloji platform geliştirme tarafında yeterince derinleşemedi. Togg-CATL iş birliği, batarya yönetimi, araç elektroniği, yazılım mimarisi ve yeni nesil platform teknolojileri konusunda ciddi bir 'know-how' akışı yaratabilir.

Bu durum yalnızca Togg’u değil, şirketin etrafında şekillenen yerli tedarikçileri de dönüştürme potansiyeli taşıyor. Çünkü elektrikli araç çağında mesele artık sadece otomobil üretmek değil, bir ekosistem kurabilmekten de geçiyor. Kurulacak bu ekosistem ile tedarik sanayi ihracatında da bugünden daha yüksek katma değerler elde edilebilir.

Elbette bu ortaklığın riskli tarafları da yok değil. Togg'un Bilişim Vadisi’ndeki yönetiminin, jeopolitik gerilimler, kritik teknolojilerde dışa bağımlılık ve uzun vadeli stratejik denge gibi konuları dikkatle yönetmesi gerekiyor. Aksi halde hedeflenen dönüşümün sürdürülebilirliği zorlaşabilir.

OYUNU KURANLARDAN BİRİ OLABİLİRİZ

Sonuç olarak bugün otomotiv dünyasında tamamen yerli ve bağımsız platform geliştirebilen oyuncu sayısı oldukça sınırlı. Rekabet artık tek başına değil, kurulan ekosistemler ve yapılan stratejik ortaklıklar üzerinden şekilleniyor. Avrupa’da tek çatı altında onlarca markayı toplayan otomotiv gruplarının ortaya çıkmasının temel nedeni de bu.

Açık konuşmak gerekirse Türkiye’nin önünde iki seçenek vardı;

Ya en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa’nın yavaş ilerleyen dönüşümünü izleyip geride kalacaktık ya da Çin’in yakaladığı hızı doğru okuyup teknoloji ortaklıklarıyla oyuna dahil olacaktık!

Togg’un CATL hamlesi ikinci yolun tercih edildiğini gösteriyor. Dolayısı ile bu anlaşma, Togg'un küresel bir marka olarak rüştünü ispat ettiğininin bir göstergesidir. Ve belki de ilk kez, Türkiye otomotiv sanayisi küresel dönüşümü uzaktan izleyen değil, doğrudan oyunun içinde yer alan taraflardan biri olmaya hazırlanıyor.

Son olarak, edindiğimiz bilgilere göre, CATL ortaklığıyla geliştirilen yeni B segmenti Togg modelleri 2027’nin ortasında 'ulaşılabilir' fiyatlarla yola çıkacak.

Dolayısı ile İstanbul'daki 18 bin adetlik taksi pazarının lideri Fiat Egea'nın yerli üretim serüveni sona ererken, artık sokaklarda Togg taksiler görmemizin önünde ciddi bir engel kalmamış gibi görünüyor.