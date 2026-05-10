New York'ta 3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge, New York'un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu.
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:58 Güncelleme:
1
ABD'nin New York şehrindeki Tribeca bölgesinde, kâr amacı gütmeyen "Institute for Primary Facts" adlı kuruluş tarafından inşa edilen "Donald J. Trump ve Jeffrey Epstein Anı Okuma Odası"nda, kamuoyuna açıklanan ve bir kısmı karartılmış olan Epstein dosyaları sergilenmeye başlandı.
2
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein'e ilişkin binlerce belge, New York'un Manhattan bölgesinde açılan bir sergide ziyaretçilere sunuldu.
3
Sergide, 3 bin 700'den fazla ciltlenmiş belge yer alırken, toplamda yaklaşık 3,5 milyon sayfayı kapsayan arşivin iki katlı bir galeri alanını doldurduğu belirtildi.
4
5
6
7
8
9