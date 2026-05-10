• Sığındığımız en güvenli liman.

• Koşulsuz, sevgisiyle hayatın anlamını temsil eden iyilik timsali.

• Aile hafızamızın, geleneklerimizin ve çocukluk kokumuzun koruyucu gücü.

• Modern insanın yaşadığı yabancılaşma ve yalnızlık duygusuna karşı en güçlü direnç noktası.

• En unutulmaz hatıralarla bezeli geçmişimizden bugüne kadar her dönemde, toplumun temel taşı aileyi bir arada tutan en sıkı bağ.

• Her an ihtiyacını duyduğumuz şefkati, ne zaman ne yönden çıkacağı belli olmayan hayatın fırtınalarına karşı her daim en sağlam kalkanımız.

Annemiz...

ASLA SİLİNMEYECEK Aslına bakacak olursanız, yaşım itibarıyla o günü net bir şekilde hatırlamam pek mümkün olmasa da her ayrıntısı zihnimin 'Asla silinmeyecekler' kategorisinde sapasağlam duruyor. Henüz okula başlamama bir yıl vardı. Bir gün komşumuz – Allah, mekânını cennet eylesin – Nurten (Gül) teyze, ağabeyimle beni yanına çağırdı ve şöyle bir tembihte bulundu; "Bir ay boyunca size harçlık vereceğim ama bende duracak. Size söylediğim gün, Anneler Günü için annenize hediye alacaksınız. Tabii bundan kendisinin haberi olmayacak." Gel zaman git zaman, Nurten teyze bizi tekrar yanına çağırdı. Harçlıklarımızın biriktiğini söyleyip annemize ne almak istediğimizi sordu. Ağabeyim, kıyafet almak istediğini söyledi. Bunun üzerine ben, ağabeyim, kız kardeşim ve Nurten teyze çarşının yolunu tuttuk. Güzel bir bluz beğendik. Nurten teyze, o bluzu Anneler Günü'ne kadar kendi evinde sakladı, o özel gün geldiğinde özenle bize teslim etti. Hediyeyi uzattığımızda annemiz bizi sevgiyle öperken, bir yandan da parayı nereden bulduğumuzu sordu. Nurten teyzenin biriktirdiğini söylediğimizde daha da duygulandı. O bluz, biz üç kardeşin annemize aldığı ilk hediye olmasının yanı sıra, komşuluk ilişkilerinin toplumsal yaşantımızdaki o eşsiz kıymetini gözler önüne seren unutulmaz bir simgeydi. Temsili fotoğraf

HİÇBİR ŞARTTA DEĞİŞMİYOR

Bugün sadece bir hediye vermek değil, o büyük emeğin, şefkatin karşısında eğilip; "İyi ki varsın" diyebilme günü. Hayat, ne kadar değişirse değişsin, insanın çocukluğu, her zaman annesinin dizinin dibinde, yerinden kıpırdamadan duruyor.

Çocukluk günlerimizde mahalle aralarında yankılanan anne sesleri, bugün görüntülü konuşmaların içine sığsa da, o sesin verdiği huzur, hiçbir şartta değişmiyor.

DİJİTAL DALGALARLA SEVGİ ZİRVESİNE DÖNÜŞTÜ

Geleneksel geniş aile yapısında bireyler aynı mahallede, hatta aynı evde yaşarken; modernleşme, kentleşme ve ekonomik zorunluluklar bireyleri annelerinden fiziksel olarak kopardı. Sosyolojinin, 'Mekânsal ayrışma' olarak tanımladığı bu durum, 'Fiziksel uzaklık ama duygusal yakınlık' paradoksunu oluşturuyor.

Ayaklarının altında cennet olan annelerimizi topyekûn onurlandırdığımız bu özel günün toplumsal etkisini anlamanın en çarpıcı yollarından biri de rakamların diline kulak vermekten geçiyor.

Anneler Günü, iletişim ağlarının yıl içindeki en yoğun mesaisini yaptığı, duyguların dijital dalgalarla taşındığı bir sevgi zirvesine dönüşmüş durumda.

Duyguların dijital dalgalarla taşınmasına örnek olarak son 10 yılda gerçekleştirilen telefon trafiğine bakacak olursak, sadece teknolojik bir gelişmeden değil, aynı zamanda sosyolojik bir değişimden söz edebiliriz.

ANNELER GÜNÜ İSTATİSTİKLERİ • 2015... 950 milyon dakika • 2016... 1 milyar 100 milyon dakika • 2017... 1 milyar 200 milyon dakika • 2018... 1 milyar 250 milyon dakika • 2019... 1 milyar 500 milyon dakika • 2020... 2 milyar dakika • 2021... 1 milyar 900 milyon dakika • 2022... 1 milyar 800 milyon dakika • 2023... 2 milyar dakika • 2024... 1 milyar 700 milyon dakika * Türkiye'de günlük telefonla toplam konuşma süresi ortalamasının 670 milyon dakika olması, Anneler Günü'ndeki sayısal verileri daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

SESSİZ ÇIĞLIKLARIN SAYISAL HALİ

Toplam 15 milyar dakikayı bulan son 10 yıldaki telefon trafiğinin bir hayli artması, annelerimize duyduğumuz özlemin yaşam koşullarıyla nasıl şekillendiğini özetliyor. Modern yaşamın getirdiği zorunluluklar nedeniyle annesinden farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde yaşayan bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Telefon trafiğindeki bu büyük artış, kilometrelerce yolu aşamayanların sessiz çığlığının sayısal veriye dönüşmüş halini yansıtıyor.

Zira; telefon ekranları artık sadece bir iletişim cihazı değil; yan yana olamamanın yarattığı boşluğu dolduran en güçlü köprü, kopan bağları birbirine diken duygusal protezler haline geldi. Her bir "Anneciğim" nidası, mesafelere inat korunan o kopmaz bağın dijital ayak izine dönüşüyor.

EN YAKIN TESELLİ OLUYOR

Fiziksel olarak bir araya gelemediğimiz her anın özlemini, telefon görüşmeleriyle dindirmeye çalışıyoruz. Söz konusu olan kişi anne olunca kültürel kodlarımız devreye girerek mesajlaşmak yerine doğrudan aramaya teşvik ediyor. Sadece kısa bir metin göndermek yerine onun sesini duymak, kokusunu içine çekemeyenler için en yakın teselli oluyor.

TÜM AİLE BİREYLERİNİN KATILDIĞI SOHBETE DÖNÜŞÜYOR

Verilerin sunduğu tablo; annemizi ne kadar az görebiliyorsak, o kadar çok konuştuğumuzu gösteriyor. Görüntülü iletişimde konuşma tebrik konuşmasıyla sınırlı kalmayarak, tüm aile bireylerinin katıldığı bir sohbete dönüşüyor. Bu da Anneler Günü'nde telefon konuşma dakikalarının yükselmesinde önemli bir etken oluyor.

ÖZEL NEDENLER ARTIRIYOR

2020, 2021 ve 2023'teki Anneler Günü'nde telefon trafiğinin daha da yükselmesinde özel nedenler bulunuyor.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları, 2020'de telefon görüşmelerinin 2 milyar dakikaya ulaşmasına neden oldu. Aynı şehirde yaşayan ailelerin bile fiziksel olarak bir araya gelemediği bu dönemde, annelerle ancak telefonlarla bağ kurulabilmesi, sayısal verileri rekor düzeye ulaştırdı.

2021'e gelindiğinde ise kısıtlamalar büyük oranda kaldırılmış olsa da tedbirli olma motivasyonu ön plandaydı. Annelerini risk altına sokmak istemeyenler, kucaklaşma özlemini görüntülü veya sesli aramalarla telafi etmeyi tercih etti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, milyonlarca insanın yaşamını değiştirdi. Bu felaketin ardından yaşanan yoğun göç dalgasıyla ailelerin farklı şehirlere dağılmak zorunda kalması, 2023'teki Anneler Günü'nde iletişim ihtiyacını en üst seviyeye taşıyan temel faktör oldu.

