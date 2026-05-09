Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Çubuk'ta kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey gözaltına alındı

        Çubuk'ta kardeşini öldürdüğü iddia edilen ağabey gözaltına alındı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 20:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde Cihan Almaz (45), kavga ettiği öne sürülen ağabeyi S.A. (55) tarafından darbedilerek öldürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı anne ve babasıyla birlikte yaşayan Cihan Almaz, iddiaya göre Almanya’dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında ağabeyi tarafından darp edildiği öne sürülen Cihan Almaz, ağır şekilde yaralandı. Şüpheli ağabeyin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan Almaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Almaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cinayet şüphelisi ağabey S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye operasyon: 30 gözaltı

        BB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. (D...
        #çubuk
        #ankara
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"