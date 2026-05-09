        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada: Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada: Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe bu akşa deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleden 3 puanla alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantileyecek. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

        2

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı gösterilecek.

        3

        Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

        4

        Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

        5

        3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Kaleci Ederson cezası nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak. Edson Alvarez ise teknik heyet kararıyla konya'ya götürülmedi.

        Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise takımdaki yerini alabilecek.

        6

        5 İSİM SINIRDA

        Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

        Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

        Bu futbolcular maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

        7

        MUHTEMEL 11'LER:

        Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

        8

        Fenerbahçe: Mert, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

        9

        Fenerbahçe: Mert, Brown, Oosterwolde, Çağlar, Semedo, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

