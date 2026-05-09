        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Bitexen Antalyaspor Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor muhtemel 11'ler

        Galatasaray şampiyonluk için Antalyaspor karşısına çıkıyor: İşte muhtemel 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bu akşam sahasında alt sıralarda bulunan hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Galatasaray-Antalyaspor mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler....

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

        RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

        İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

        GÜNAY GÜVENÇ CEZALI

        Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor.

        Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

        EREN ELMALI VE SALLAI SINIRDA

        Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan Eren ve Sallai, bu akşamki müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        SON 50 GÜNDE İŞLER İYİ GİTMİYOR

        Galatasaray, son 50 günde çıktığı resmi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemedi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenildi. Bu mücadelede kolu kırılan Victor Osimhen'den uzun süre yararlanamayan Galatasaray, sonrasında ligin 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve 2-1 yenilen Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kocaelispor beraberliğinin ardından Süper Lig'de sırasıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, toparlandı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunduğu son lig maçında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 yenilerek elendi.

        Galatasaray, söz konusu 50 günlük süreçteki 8 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        LİGDE SON 34 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

        G.SARAY, OKAN BURUK YÖNETİMİNDE ANTALYASPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

        Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 maçta da puan kaybı yaşamadı.

        Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 7 kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

        OSIMHEN, ANTALYASPOR MAÇLARINI SEVİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

        Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek

