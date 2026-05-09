Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor: Girişimci Bryan Johnson'un çılgın "ölümsüzlük" rutinleri

        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor: Girişimci Bryan Johnson'un çılgın "ölümsüzlük" rutinleri

        Teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, yaşlanmayı yavaşlatmak için bedenini adeta bir deney alanına çevirdi. Her günü dakikalarla planlanan Johnson, onlarca takviye kullanıyor, sürekli sağlık testi yaptırıyor ve tüm yaşamını "ölmemek" hedefi etrafında şekillendiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 09:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölümü yenmeye çalışan milyoner

        Teknoloji girişimcisi Bryan Johnson yıllardır bedenini bir deney alanına çevirerek yaşlanmayı yavaşlatmaya, hatta mümkünse tamamen durdurmaya çalışıyor.

        48 yaşındaki Johnson'un nihai hedefi oldukça net: ölmemek.

        2

        Blueprint: bedenin veriyle yönetildiği sistem

        Johnson bu amaçla geliştirdiği sisteme “Blueprint” adını veriyor. Ancak Blueprint sadece bir diyet ya da egzersiz programı değil.

        Johnson bunu, bedenin her bölümünü veriyle yönetmeye çalışan kapsamlı bir yaşam sistemi olarak tanımlıyor. Kalp, karaciğer, akciğer, hormon sistemi, uyku düzeni ve fiziksel performans gibi yüzlerce biyolojik veriyi sürekli ölçüyor. Ardından günlük yaşamını bu sonuçlara göre yeniden düzenliyor.

        3

        Gün sabah 5’te başlıyor

        Johnson’ın günlük rutini sabah yaklaşık 05.00’te başlıyor. Uyandıktan sonra ağız bakımı yapıyor, ardından güçlü bir ışık cihazıyla gözlerini gün ışığına maruz bırakıyor. Bunun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı rutin içinde saç sağlığı için lazer başlığı kullandığını da anlatıyor.

        4

        Günün büyük bölümü egzersize ayrılıyor

        Sabah saatleri tamamen fiziksel performans ve sağlık ölçümlerine ayrılmış durumda. Egzersiz programı haftanın günlerine göre değişiyor. Programında ağırlık antrenmanları, dayanıklılık çalışmaları ve yüksek yoğunluklu kardiyo bulunuyor.

        Johnson yalnızca spor saatlerinde değil, gün boyunca da hareket etmeye çalışıyor. Kendi açıklamalarına göre yaklaşık her 30 dakikada bir kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler yapıyor. Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçındığını söylüyor.

        5

        Yemek saatleri bile dakikalarla belirleniyor

        Johnson’ın yaşam düzenindeki en dikkat çekici noktalardan biri de beslenme sistemi. Yemeklerini belirli saatlerde tüketiyor ve günün oldukça erken bir saatinde yemek yemeyi bırakıyor.

        Hatta sıvı tüketimini bile belli bir saatten sonra bırakıyor. Sosyal hayatını bile bu düzene göre şekillendirdiği belirtiliyor.

        6

        Uyku bile performans verisi olarak görülüyor

        Uyku da Johnson için ayrı bir “performans alanı” olarak görülüyor. Her gece aynı saatlerde uyumaya çalışıyor, yatmadan önce ekran kullanımını azaltıyor ve özel bir rahatlama rutini uyguluyor.

        7

        Babadan oğula plazma transferi yapıldı

        Johnson’ın yaşlanmayı yavaşlatma girişimleri zaman zaman tartışmalı deneylerle de gündeme geldi. En çok konuşulan uygulamalardan biri ise genç plazma transferi oldu.

        8

        Bloomberg’in haberine göre Johnson, genç kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştıran deneysel bir prosedür kapsamında oğlu Talmage’in plazmasını kullandı. Aynı işlemde Johnson’ın babasının da yer aldığı belirtildi. Bu uygulama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kişi tarafından bilim kurgu filmlerini andıran bir girişim olarak yorumlandı.

        Johnson ise bu tür uygulamaları “bedenin biyolojik yaşını azaltma” hedefinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Ancak uzmanlar genç plazmanın yaşlanmayı yavaşlattığına dair kesin bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor.

        9

        Günde onlarca takviye kullanıyor

        Johnson yıllardır çok sıkı bir sağlık sistemi kurmak için milyonlarca dolar harcıyor. Günlük yaşamının büyük bölümü testler, ölçümler ve sağlık verileri etrafında şekilleniyor.

        Kendi paylaşımlarına ve röportajlarına göre her gün çok sayıda takviye kullanıyor. Ayrıca düzenli olarak kan değerlerini, hormon seviyelerini, uyku kalitesini ve fiziksel performansını takip ediyor. Johnson’ın temel hedeflerinden biri organlarının “biyolojik yaşını” düşürmek.

        10

        Bedenini bir algoritma gibi yönetiyor

        Blueprint sisteminin en dikkat çeken taraflarından biri de bedenin neredeyse bir yazılım gibi yönetilmeye çalışılması. Johnson sürekli veri topluyor, sonuçları analiz ediyor ve ardından günlük yaşamını yeniden optimize ediyor. Bu nedenle birçok kişi onun yaşam tarzını “insanı algoritmayla yönetme deneyi” olarak yorumluyor.

        11

        Bilim dünyası yönteme temkinli yaklaşıyor

        Ancak Johnson’ın yöntemi bilim dünyasında tartışmalı bulunuyor. Bazı uzmanlar düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıkların mantıklı olduğunu söylerken; yoğun takviye kullanımı ve deneysel yöntemlerin uzun vadeli etkileri konusunda temkinli davranıyor. Johnson’ın yaşam tarzı birçok kişi tarafından ilgi çekici olduğu kadar aşırı ve takıntılı da bulunuyor.

        Haber kaynak: Blueprint, Bryan Johnson resmi internet sitesi, TIME, The Guardian, Men’s Health, Bloomberg

        Fotoğraf: Bryan Johnson Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO

        Berberden haraç alamayınca kurşun yağdıran çete kıskıvrak yakalandı

        İstanbul Bağcılar'da berbere iki kere tetikçi yolladı. Dükkanına önce gece sonra da gündüz vakti kurşun yağdı. Esnafın şikayetçi olduğu eşkiyalar yakalandı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        İnterpol listesinin zirvesindeki isim yakalandı
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        F.Bahçe 8. kez Final-Four'da!
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        "İran'dan cevap bekliyorum"
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        Bakan Çiftçi'den önemli açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası