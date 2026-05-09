Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor: Girişimci Bryan Johnson'un çılgın "ölümsüzlük" rutinleri
Teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, yaşlanmayı yavaşlatmak için bedenini adeta bir deney alanına çevirdi. Her günü dakikalarla planlanan Johnson, onlarca takviye kullanıyor, sürekli sağlık testi yaptırıyor ve tüm yaşamını "ölmemek" hedefi etrafında şekillendiriyor.
Ölümü yenmeye çalışan milyoner
Teknoloji girişimcisi Bryan Johnson yıllardır bedenini bir deney alanına çevirerek yaşlanmayı yavaşlatmaya, hatta mümkünse tamamen durdurmaya çalışıyor.
48 yaşındaki Johnson'un nihai hedefi oldukça net: ölmemek.
Blueprint: bedenin veriyle yönetildiği sistem
Johnson bu amaçla geliştirdiği sisteme “Blueprint” adını veriyor. Ancak Blueprint sadece bir diyet ya da egzersiz programı değil.
Johnson bunu, bedenin her bölümünü veriyle yönetmeye çalışan kapsamlı bir yaşam sistemi olarak tanımlıyor. Kalp, karaciğer, akciğer, hormon sistemi, uyku düzeni ve fiziksel performans gibi yüzlerce biyolojik veriyi sürekli ölçüyor. Ardından günlük yaşamını bu sonuçlara göre yeniden düzenliyor.
Gün sabah 5’te başlıyor
Johnson’ın günlük rutini sabah yaklaşık 05.00’te başlıyor. Uyandıktan sonra ağız bakımı yapıyor, ardından güçlü bir ışık cihazıyla gözlerini gün ışığına maruz bırakıyor. Bunun biyolojik saatini düzenlemeye yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı rutin içinde saç sağlığı için lazer başlığı kullandığını da anlatıyor.
Günün büyük bölümü egzersize ayrılıyor
Sabah saatleri tamamen fiziksel performans ve sağlık ölçümlerine ayrılmış durumda. Egzersiz programı haftanın günlerine göre değişiyor. Programında ağırlık antrenmanları, dayanıklılık çalışmaları ve yüksek yoğunluklu kardiyo bulunuyor.
Johnson yalnızca spor saatlerinde değil, gün boyunca da hareket etmeye çalışıyor. Kendi açıklamalarına göre yaklaşık her 30 dakikada bir kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler yapıyor. Uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçındığını söylüyor.
Yemek saatleri bile dakikalarla belirleniyor
Johnson’ın yaşam düzenindeki en dikkat çekici noktalardan biri de beslenme sistemi. Yemeklerini belirli saatlerde tüketiyor ve günün oldukça erken bir saatinde yemek yemeyi bırakıyor.
Hatta sıvı tüketimini bile belli bir saatten sonra bırakıyor. Sosyal hayatını bile bu düzene göre şekillendirdiği belirtiliyor.
Uyku bile performans verisi olarak görülüyor
Uyku da Johnson için ayrı bir “performans alanı” olarak görülüyor. Her gece aynı saatlerde uyumaya çalışıyor, yatmadan önce ekran kullanımını azaltıyor ve özel bir rahatlama rutini uyguluyor.
Babadan oğula plazma transferi yapıldı
Johnson’ın yaşlanmayı yavaşlatma girişimleri zaman zaman tartışmalı deneylerle de gündeme geldi. En çok konuşulan uygulamalardan biri ise genç plazma transferi oldu.
Bloomberg’in haberine göre Johnson, genç kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştıran deneysel bir prosedür kapsamında oğlu Talmage’in plazmasını kullandı. Aynı işlemde Johnson’ın babasının da yer aldığı belirtildi. Bu uygulama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok kişi tarafından bilim kurgu filmlerini andıran bir girişim olarak yorumlandı.
Johnson ise bu tür uygulamaları “bedenin biyolojik yaşını azaltma” hedefinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Ancak uzmanlar genç plazmanın yaşlanmayı yavaşlattığına dair kesin bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor.
Günde onlarca takviye kullanıyor
Johnson yıllardır çok sıkı bir sağlık sistemi kurmak için milyonlarca dolar harcıyor. Günlük yaşamının büyük bölümü testler, ölçümler ve sağlık verileri etrafında şekilleniyor.
Kendi paylaşımlarına ve röportajlarına göre her gün çok sayıda takviye kullanıyor. Ayrıca düzenli olarak kan değerlerini, hormon seviyelerini, uyku kalitesini ve fiziksel performansını takip ediyor. Johnson’ın temel hedeflerinden biri organlarının “biyolojik yaşını” düşürmek.
Bedenini bir algoritma gibi yönetiyor
Blueprint sisteminin en dikkat çeken taraflarından biri de bedenin neredeyse bir yazılım gibi yönetilmeye çalışılması. Johnson sürekli veri topluyor, sonuçları analiz ediyor ve ardından günlük yaşamını yeniden optimize ediyor. Bu nedenle birçok kişi onun yaşam tarzını “insanı algoritmayla yönetme deneyi” olarak yorumluyor.
Bilim dünyası yönteme temkinli yaklaşıyor
Ancak Johnson’ın yöntemi bilim dünyasında tartışmalı bulunuyor. Bazı uzmanlar düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıkların mantıklı olduğunu söylerken; yoğun takviye kullanımı ve deneysel yöntemlerin uzun vadeli etkileri konusunda temkinli davranıyor. Johnson’ın yaşam tarzı birçok kişi tarafından ilgi çekici olduğu kadar aşırı ve takıntılı da bulunuyor.
Haber kaynak: Blueprint, Bryan Johnson resmi internet sitesi, TIME, The Guardian, Men’s Health, Bloomberg
