Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir" denildi.