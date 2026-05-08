        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sallai’ye Premier Lig kancası: Yönetimden veto!

        Roland Sallai'ye Premier Lig ekipleri Tottenham ve Nottingham Forest'ın ilgisi sürerken, Galatasaray yönetimi Macar futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Okan Buruk'un gelecek sezon planlarında önemli bir yere sahip olan Sallai için yalnızca astronomik teklifler değerlendirilecek.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:32 Güncelleme:
        1

        Galatasaray'da bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Roland Sallai, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

        2

        Macar futbolcu için Tottenham ve Nottingham Forest'ın devrede olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimden net bir yanıt geldi; Sallai satılık değil.

        3

        Premier Lig ekiplerinden gelen ilgiyi yakından takip eden Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki oyuncu için stratejisini belirledi.

        4

        Takıma olan aidiyeti ve saha içindeki çok yönlülüğüyle teknik heyetin vazgeçilmezi haline gelen Sallai için astronomik bir teklif gelmediği sürece herhangi bir transfer görüşmesi yapılmayacak.

        5

        Dursun Aydın Özbek yönetiminin, oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu ve 23 Mayıs'taki seçim sonrasında başarılı futbolcunun maaşına iyileştirme niteliğinde ufak bir zam yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

        6

        Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun kadro planlamasında Roland Sallai'ye kritik bir rol biçiyor.

        7

        Bu sezon sağ bek bölgesindeki eksikleri başarılı bir şekilde kapatan ve istikrarıyla alkış toplayan Sallai, yeni sezonda da bu bölgenin kilit isimlerinden biri olacak.

        8

        Okan Buruk'un, gelecek yıl sağ bek rotasyonunu Wilfried Singo ve Roland Sallai üzerine kurmayı hedeflediği ve bu iki ismin rekabetinden faydalanmak istediği belirtiliyor.

        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Kayınvalidesi tarafından öldürülmüştü! Canavarın tehditleri!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
