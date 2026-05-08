Galatasaray'da Sallai’ye Premier Lig kancası: Yönetimden veto!
Roland Sallai'ye Premier Lig ekipleri Tottenham ve Nottingham Forest'ın ilgisi sürerken, Galatasaray yönetimi Macar futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Okan Buruk'un gelecek sezon planlarında önemli bir yere sahip olan Sallai için yalnızca astronomik teklifler değerlendirilecek.
Galatasaray'da bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Roland Sallai, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.
Macar futbolcu için Tottenham ve Nottingham Forest'ın devrede olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılı yönetimden net bir yanıt geldi; Sallai satılık değil.
Premier Lig ekiplerinden gelen ilgiyi yakından takip eden Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki oyuncu için stratejisini belirledi.
Takıma olan aidiyeti ve saha içindeki çok yönlülüğüyle teknik heyetin vazgeçilmezi haline gelen Sallai için astronomik bir teklif gelmediği sürece herhangi bir transfer görüşmesi yapılmayacak.
Dursun Aydın Özbek yönetiminin, oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu ve 23 Mayıs'taki seçim sonrasında başarılı futbolcunun maaşına iyileştirme niteliğinde ufak bir zam yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.
Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun kadro planlamasında Roland Sallai'ye kritik bir rol biçiyor.
Bu sezon sağ bek bölgesindeki eksikleri başarılı bir şekilde kapatan ve istikrarıyla alkış toplayan Sallai, yeni sezonda da bu bölgenin kilit isimlerinden biri olacak.
Okan Buruk'un, gelecek yıl sağ bek rotasyonunu Wilfried Singo ve Roland Sallai üzerine kurmayı hedeflediği ve bu iki ismin rekabetinden faydalanmak istediği belirtiliyor.