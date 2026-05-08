Kübra'nın yasa boğan yeni görüntüsü

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre neşe içinde mumlarını üfleyen Kübra'nın görüntüleri yürekleri sızlattı.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

REKLAM

Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.