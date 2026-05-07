Dünya devinden Victor Osimhen'e teklif! İşte Galatasaray'a önerilen bonservis
Galatasaray'ı bu sezon gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de sırtlayan Victor Osimhen, Avrupa arenasında adından söz ettirdi. İspanyol basını, Nijeryalı yıldız için dünya devinin G.Saray'a sunduğu bonservis bedelini açıkladı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor...
27 yaşındaki santrforun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans, devlerin iştahını kabarttı.
Son olarak İspanyol basını, yıldız golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
PSG'DEN G.SARAY'A TEKLİF
Fichajes'in haberine göre; Devler Ligi finalisti Paris Saint-Germain (PSG), Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
75 MİLYON EURO'YA RET!
Fransız ekibi Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon Euro bonservis teklifi yaparken, sarı-kırmızılılar bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.
Paris temsilcisinin ilerleyen günlerde G.Saray'ın kapısını bir kez daha çalabileceği ifade edildi.
Görüşmeyi bir dönem Galatasaray'da görev alan ve şu anda PSG'de futbol direktörlüğü yapan Luis Campos'un yaptığı haberin detaylarında yer aldı.
Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 7 gol - 3 asist yaptı. Süper Lig'de ise 21 maçta süre alan Nijeryalı yıldız, 13 gol - 5 asistlik katkı sağladı.