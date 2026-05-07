        Süper Lig Galatasaray Dünya devinden Victor Osimhen'e teklif! İşte Galatasaray'a önerilen bonservis

        Dünya devinden Victor Osimhen'e teklif! İşte Galatasaray'a önerilen bonservis

        Galatasaray'ı bu sezon gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de sırtlayan Victor Osimhen, Avrupa arenasında adından söz ettirdi. İspanyol basını, Nijeryalı yıldız için dünya devinin G.Saray'a sunduğu bonservis bedelini açıkladı.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:04 Güncelleme:
        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor...

        27 yaşındaki santrforun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans, devlerin iştahını kabarttı.

        Son olarak İspanyol basını, yıldız golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        PSG'DEN G.SARAY'A TEKLİF

        Fichajes'in haberine göre; Devler Ligi finalisti Paris Saint-Germain (PSG), Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

        75 MİLYON EURO'YA RET!

        Fransız ekibi Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon Euro bonservis teklifi yaparken, sarı-kırmızılılar bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

        Paris temsilcisinin ilerleyen günlerde G.Saray'ın kapısını bir kez daha çalabileceği ifade edildi.

        Görüşmeyi bir dönem Galatasaray'da görev alan ve şu anda PSG'de futbol direktörlüğü yapan Luis Campos'un yaptığı haberin detaylarında yer aldı.

        Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 7 gol - 3 asist yaptı. Süper Lig'de ise 21 maçta süre alan Nijeryalı yıldız, 13 gol - 5 asistlik katkı sağladı.

        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
