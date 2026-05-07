        ABD'den Vatikan'a ziyaret | Dış Haberler

        ABD'den Vatikan'a ziyaret

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Vatikan'da kabul etti.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABD'den Vatikan'a ziyaret

        ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşa dair Papa'nın geçen ay savaş karşıtı mesajlar vermesine, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert sözlerle karşı çıkmasıyla gerilen Vatikan-ABD ilişkileri açısından bugün önemli ziyaret gerçekleşti.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sabah saatlerinde Roma'ya gelerek, komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçti ve burada Trump'ın son haftalarda sıkça eleştirdiği Papa ile görüştü.

        Vatikan Basın Ofisinden bu görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD’li Bakan Rubio’nun, bu sabah ilk olarak Papa 14. Leo tarafından kabul edildiği, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile bir araya geldiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Görüşmeler sırasında Vatikan ile ABD arasındaki iyi ikili ilişkileri geliştirme yönündeki ortak kararlılık yeniden teyit edildi. Daha sonra bölgesel ve uluslararası durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle savaşlardan, siyasi gerilimlerden ve ağır insani koşullardan etkilenen ülkelere dikkat çekildi ve barış için yorulmadan çalışma gerekliliği vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

        Konuk Bakan Rubio da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Papa 14. Leo ile görüşmesinden çekilmiş fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Papa ile buluşarak, barışı ve insan onurunu destekleme konusundaki ortak kararlılığımızı vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Papa'nın Rubio ile görüşmesinin belirlenenden daha uzun ve 45 dakikadan fazla sürdüğü ayrıca ABD tarafının görüşmenin, "dostça ve yapıcı havada geçtiğini" belirttiği kaydedildi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, yarın da Trump'ın, Papa'ya yönelik sert sözlerini eleştirmesi dolayısıyla arasında "soğuk rüzgarlar"ın estiği Avrupa'daki müttefiklerinden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve ayrıca Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmesi bekleniyor.

        Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, ABD'nin Vatikan ve İtalya ilişkilerinde tansiyonu yükseltmişti

        Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan’da ABD Başkanı Trump'ın "İran’da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

        ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

        Papa da 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

        Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa’ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

        Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa’daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan’da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

        ABD Başkanı ayrıca, Rubio’nun Vatikan'a ziyaretinden kısa süre önce 5 Mayıs'ta radyo sunucusu Hugh Hewitt ile yaptığı bir röportajda, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia ederek polemiği yeniden alevlendirmişti.

        Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler, eleştirsinler." demişti.

        *Fotoğraf: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT, temsilidir

