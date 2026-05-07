        BIST 100 14.940,64 %0,16
        DOLAR 45,2442 %0,07
        EURO 53,4003 %0,49
        GRAM ALTIN 6.890,47 %1,04
        FAİZ 40,65 %-0,97
        GÜMÜŞ GRAM 115,96 %3,08
        BITCOIN 80.975,00 %-0,55
        GBP/TRY 61,7525 %0,40
        EUR/USD 1,1775 %0,23
        BRENT 98,65 %-2,59
        ÇEYREK ALTIN 11.265,92 %1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi

        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun (ITF) 2027-2028 dönem başkanlığına seçildiğini bildirdi

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:40
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

        "Türkiye; Bölgeleri, Pazarları ve İnsanları Birbirine Bağlayan Stratejik Bir Merkezdir"

        Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.

        Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor."

        "Türkiye Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik İlkelerini Merkeze Alacak"

        Türkiye’nin otoyollardan yüksek hızlı demiryollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için önemini vurguladı.

        Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacaklarını ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek, tüm meslektaşlarını Kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

