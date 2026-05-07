MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
Milli Savunma Bakanlığı, Yıldırımhan Uzun Menzilli Füze Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı. MSB açıklamasında, "Yıldırımhan füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar ARGE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahiptir." denildi
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:06
