Galatasaray'da yeni dönemin şifreleri: Okan Buruk'a yeni sözleşme!

Galatasaray’da cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak Antalyaspor maçıyla üst üste dördüncü şampiyonluğun ilan edilmesi beklenirken, gözler bir yandan da 23 Mayıs’taki başkanlık seçimine çevrildi.

Liste süresinin dolmasıyla birlikte Dursun Özbek’in tek adaylığı kesinleşirken, sarı-kırmızılı kulüp yıllar sonra ilk kez rakipsiz bir seçime giderek mevcut başkanıyla güven tazeleyecek. Yeni dönem için kadroda köklü bir değişim planlayan Özbek yönetiminin öncelik sıralaması ise şimdiden netleşmiş durumda.

OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM: HEDEF BEŞİNCİ ZAFER

Başkan Dursun Özbek, 23 Mayıs’taki seçimin hemen ardından ilk mesaisini teknik direktör Okan Buruk’a ayıracak. Avrupa’dan pek çok kulübün radarında olmasına rağmen önceliğini Galatasaray olarak belirleyen başarılı hoca ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Kariyer hedefi olarak üst üste beşinci şampiyonluğu belirleyen Buruk ile varılan anlaşmanın resmi duyurusu, genel kurulun hemen ertesinde yapılacak.

KALEDE UĞURCAN ÇAKIR OPERASYONU

Teknik direktör konusunun çözüme kavuşmasının ardından yönetim, iç transferde kaleyi sağlama alacak hamleyi gerçekleştirecek. Trabzonspor’dan 36 milyon euro bedelle transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Uğurcan Çakır ile masaya oturulacak. Yüksek bonservis bedeline rağmen transfer sürecinde yıllık ücret konusunda kulübe zorluk çıkarmayan milli kalecinin durumu netleştirilecek.