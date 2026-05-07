        Galatasaray'da yeni dönemin şifreleri: Okan Buruk'a yeni sözleşme!

        Galatasaray'da yeni dönemin şifreleri: Okan Buruk'a yeni sözleşme!

        Galatasaray'da Antalyaspor maçıyla birlikte üst üste dördüncü şampiyonluğun ilan edilmesi beklenirken, gözler 23 Mayıs'taki başkanlık seçimine çevrildi. Tek aday olarak seçime girecek olan Dursun Özbek yönetimi, yeni dönemde ilk olarak Okan Buruk ile sözleşme yenilemeyi ve Uğurcan Çakır'ın geleceğini netleştirmeyi planlıyor.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:15
        Galatasaray’da cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak Antalyaspor maçıyla üst üste dördüncü şampiyonluğun ilan edilmesi beklenirken, gözler bir yandan da 23 Mayıs’taki başkanlık seçimine çevrildi.

        Liste süresinin dolmasıyla birlikte Dursun Özbek’in tek adaylığı kesinleşirken, sarı-kırmızılı kulüp yıllar sonra ilk kez rakipsiz bir seçime giderek mevcut başkanıyla güven tazeleyecek. Yeni dönem için kadroda köklü bir değişim planlayan Özbek yönetiminin öncelik sıralaması ise şimdiden netleşmiş durumda.

        OKAN BURUK İLE YOLA DEVAM: HEDEF BEŞİNCİ ZAFER

        Başkan Dursun Özbek, 23 Mayıs’taki seçimin hemen ardından ilk mesaisini teknik direktör Okan Buruk’a ayıracak. Avrupa’dan pek çok kulübün radarında olmasına rağmen önceliğini Galatasaray olarak belirleyen başarılı hoca ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

        Kariyer hedefi olarak üst üste beşinci şampiyonluğu belirleyen Buruk ile varılan anlaşmanın resmi duyurusu, genel kurulun hemen ertesinde yapılacak.

        KALEDE UĞURCAN ÇAKIR OPERASYONU

        Teknik direktör konusunun çözüme kavuşmasının ardından yönetim, iç transferde kaleyi sağlama alacak hamleyi gerçekleştirecek. Trabzonspor’dan 36 milyon euro bedelle transfer edilen ve sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk sezonda sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Uğurcan Çakır ile masaya oturulacak. Yüksek bonservis bedeline rağmen transfer sürecinde yıllık ücret konusunda kulübe zorluk çıkarmayan milli kalecinin durumu netleştirilecek.

        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        MİT yalanıyla psikoloğu 10 milyon lira dolandırdılar!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Eski sevgilisini övdü
