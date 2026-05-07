        Niğde haberleri: TIR'la kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç kazada yaşlı çift öldü!

        TIR'la kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç kazada yaşlı çift öldü!

        Niğde'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi 70 yaşındaki Hamiyet Çoşkun hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:42 Güncelleme:
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Çoşkun (75) ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun (70), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

        Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Togg'dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        "Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa"
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60'ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz'dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
