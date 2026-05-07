TIR'la kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
Niğde'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda karşı yönden gelen TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü 75 yaşındaki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi 70 yaşındaki Hamiyet Çoşkun hayatını kaybetti
Giriş: 07 Mayıs 2026 - 11:42 Güncelleme:
DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde, D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim Y. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Hasan Çoşkun'un kullandığı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Çoşkun ile yanındaki eşi Hamiyet Çoşkun'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Çoşkun çiftinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın şoförü İbrahim Y., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
