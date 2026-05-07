        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!

        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!

        İstanbul Kağıthane'de evde ölü bulunan 27 yaşındaki modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kadının evinde 3 kişiye ait parmak izi bulundu. Genç kadına müstehcen fotoğrafları üzerinden şantajda bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğinin tespit edildiği ancak ifadesinin alınmadığı belirtildi. Zafer Samancı'nın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 12:32 Güncelleme:
        

        İstanbul Kağıthane’de 13 Mart’ta yaşadığı evde ölü bulunan 27 yaşındaki fenomen ve moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında evde parmak izi incelemesi yapıldı. 3 kişiye ait parmak izi bulundu, bu parmak izlerinin Eraslan'ın aile bireylerine ait olduğu belirlendi.

        YAZILAR KRİMİNAL İNCELEMEDEN GEÇİRİLECEK

        Dosya kapsamında Eraslan’a ait cep telefonlarının da inceleneceği, cihazların önce parmak izi tespiti için Adli Tıp'ta değerlendirileceği, ardından kriminal incelemeye alınacağı bildirildi. Ayrıca genç kadına ait olmadığı değerlendirilen bazı yazıların da kriminal incelemeden geçirileceği, olayda kullanıldığı öne sürülen bıçak üzerindeki kan örnekleri ve parmak izleriyle ilgili analizlerin yapılacağı kaydedildi.

        "ŞANTAJ YAPANIN İFADESİ ALINMALI"

        Ailenin avukatı Hasan Yılmaz, Ayşegül Eraslan'ın ölümünden önce tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığını düşündüklerini belirterek “Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce tehdide uğradığına ilişkin somut deliller dosyada yer almaktadır. Buna ilişkin şüpheli şahıslar tespit edilmiştir ancak ne yazık ki henüz ifadeleri alınmamıştır. Müstehcen fotoğraflarına ilişkin şantaja uğradığına dair ailesinin sunduğu somut deliller bulunmaktadır. Buna rağmen şahsın kimliği belli olmasına rağmen ifadesinin alınmamış olması bizleri derinden üzmektedir” ifadelerini kullandı.

        BAKAN GÜRLEK’E ÇAĞRI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek’e çağrıda bulunan avukat Hasan Yılmaz, “Bu dosyanın, faili meçhul ve şüpheli ölümlere ilişkin kurulan birim kapsamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Olayın intihar mı, cinayet mi ya da intihara yönlendirme mi olduğunun hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

        Fotoğraflar: DHA

